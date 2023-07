Matt Damon e il bacio con Scarlett Johansson: “Baciarla è stato un inferno”

L’attore ha spiegato perché il baciare Scarlett Johansson sul set del film La mia vita è uno zoo si sia rivelato un inferno.

Per Matt Damon il bacio con Scarlett Johansson in La mia vita è uno zoo è stato un incubo: l’attore ha voluto spiegare il perché. Matt Damon ha fatto ritorno in questi giorni sul grande schermo con l’attesissimo film di Christopher Nolan Oppenheimer, che arriverà però nelle sale cinematografiche italiane soltanto il prossimo 23 agosto.

Nel cast della pellicola, insieme ai vari Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Florence Pugh ed Emily Blunt, è presente anche Matt Damon, che nel corso di un’intervista proprio insieme alla Blunt ha avuto modo di parlare anche di un suo vecchio bacio sul set con Scarlett Johansson. Un’esperienza, stando alle parole dell’attore, tutt’altro che indimenticabile.

Matt Damon sul bacio con Scarlett Johansson

Intervistato insieme a Emily Blunt per parlare di Oppenheimer di Christopher Nolan, Matt Damon ha risposto insieme alla collega ad una domanda relativa alla preparazione di un bacio su un set. Scherzando, i due hanno dichiarato come sia fondamentale lavarsi prima per bene i denti in modo da avere un alito gradevole, dopodiché Damon ha avuto occasione per fare riferimento al bacio scambiato con Scarlett Johansson sul set del film La mia vita è uno zoo.

L’attore candidato per tre volte agli Oscar per Will Hunting – Genio ribelle nel 1998, per Invictus – L’invincibile nel 2010 e per Sopravvissuto – The Martian nel 2016 ha ricordato il bacio con la Johansson in maniera non propriamente positiva preoccupandosi di spiegare il particolare motivo:

“Dovevo baciare Scarlett Johansson. Non potete immaginare quanto sia stato orribile per me. Ma ci siamo baciati ed stato un inferno. Avevamo fatto una scena di pranzo. Due brevi ciak che finivano con un bacio, che è stato davvero bello. Dopodiché siamo andati a pranzo ed entrambi pensavamo che fosse finita lì. Scarlett ha mangiato un sandwich con le cipolle, poi è tornata sul set e il regista del film Cameron Crowe aveva posizionato la macchina da presa per riprendere il bacio più da vicino. A quel punto Scarlett ha detto ‘Oh merda ho appena mangiato un sandwich con le cipolle, pensavo avessimo terminato“.

L’episodio di Matt Damon con Emily Blunt e John Krasinski

Un altro bacio sul set che ha visto protagonista Matt Damon è stato quello che l’attore dovette scambiarsi proprio con Emily Blunt per il film I guardiani del destino diretto da Goerge Nolfi. Il giorno in cui è stata girata la scena del bacio era presente sul set anche John Krasinski, ovvero il marito della Blunt.

Krasinski, grande fan di Matt Damon, ha seguito l’intera fase della registrazione del bacio dal monitor, con Damon che una volta terminata la scena si è avvicinato allo stesso Krasinski indirizzandogli la seguente frase:

“Ciao, ho appena finito di baciare con la lingua tua moglie“.

Un approccio abbastanza indelicato, ma dopo le relative scuse Matt Damon e Krasinski sono addirittura diventati ottimi amici oltre che vicini di casa.