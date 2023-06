Indiana Jones 5: l’ultimo teaser trailer ripercorre le avventure di Indy

Mercoledì 28 giugno è finalmente arrivato nelle sale italiane Indiana Jones e il quadrante del destino.

L’ultimo teaser trailer di Indiana Jones 5 ripercorre nostalgicamente le avventure di Harrison Ford nei precedenti film. Nella giornata di mercoledì 28 giugno è finalmente arrivato nelle sale cinematografiche italiane Indiana Jones e il Quadrante del Destino, quinto capitolo della celeberrima saga con protagonista Harrison Ford. Una pellicola, quella diretta da James Mangold, che punta enormemente sui sentimenti e sulla nostalgia dei fan nei confronti dei precedenti storici film.

L’ultimo teaser trailer di Indiana Jones 5

Indiana Jones e il Quadrante del Destino è l’ultimo film della saga con Harrison Ford nei panni del celebre e amatissimo archeologo. Quello dell’attore è dunque un vero e proprio addio al franchise e a tutti i fan della saga. Un’occasione per lasciarsi andare alla nostalgia nei confronti di tutto quello che tale personaggio ha rappresentato in ambito cinematografico e nella cultura pop.

Tante delle operazioni di promozione del film da parte della Disney si sono basate proprio su quest’aspetto. Tra queste vi è anche l’ultimissimo teaser trailer, che costituisce una sorta di mappa di tutte le avventure vissute da Indy nei precedenti quattro film.

Sulla scia delle tipiche scene della saga che ritraggono gli spostamenti di Indy sulla mappa, si passa così dalla storica fuga iniziale ne I predatori dell’arca perduta all’inseguimento con il carrello della miniera in Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Oltre all’inseguimento in motocicletta di Indiana Jones e l’ultima crociata, non manca poi anche una scena tratta dal meno apprezzato Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Il tutto viene ovviamente accompagnato dalle iconiche battute di Harrison Ford e dalla stupenda colonna sonora di John Williams. Il risultato consiste in un filmato assolutamente imperdibile per tutti i fan storici. Ecco qui di seguito il video.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Dopo l’arrivo nelle sale italiane, Indiana Jones e il Quadrante del Destino debutta il 29 giugno anche in quelle statunitensi. In questo quinto capitolo della saga, un Indiana Jones in procinto di ritirarsi viene spinto ad una nuova avventura dalla missione riguardante la ricerca del quadrante del destino.

Insieme alla figlia Helena (Phoebe Waller-Bridge), Indy sarà così costretto a vedersela con un ex nazista e scienziato della NASA di nome Voller (Mads Mikkelsen). Immancabili, all’interno della trama, scene adrenaliniche caratterizzate da inseguimenti e sparatorie, con il film che presenta al suo interno anche alcuni flashback riguardanti i precedenti capitoli.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, dopo la proiezione in sala, sarà reso disponibile anche sulla piattaforma di Disney+.