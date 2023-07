Tom Cruise si ritirerà dopo Mission Impossible?

Durante la promozione del film, l’attore Tom Cruise ha rivelato se intende ritirarsi dopo Mission Impossible 7.

Tra i divi di Hollywood più famosi e apprezzati di sempre, c’è sicuramente Tom Cruise. Recita da quando era giovanissimo, ma è diventato famosissimo soprattutto negli anni ’80, dopo l’uscita di due incredibile franchise come Mission Impossible e Top Gun. Negli ultimi anni ha deciso di riprendere mano a queste saghe: Top Gun: Maverick è uscito nel 2022 ed è stato candidato agli Oscar come Miglior film, mentre il settimo capitolo di Mission Impossible uscirà al cinema in Italia tra pochi giorni, il 12 luglio.

Il film si chiamerà Mission Impossible: Dead Reckoning e sarà la prima parte di una capitolo diviso in due. Il cast comprende, oltre al protagonista, anche Ving Rhames, Hayley Atwell, Simon Pegg, Vanessa Kirby e Rebecca Ferguson. La seconda parte è prevista per il 28 giugno 2024 e, come riportato da Variety, sarà l’ultimo film della serie con protagonista Tom Cruise e il suo personaggio Ethan Hunt.

Attualmente, l’attore si trova in Australia, dove sta promuovendo il film in uscita. In questa occasione gli è stato chiesto se avesse intenzione di prendersi una pausa dopo Mission Impossible, ma la sua risposta ha stupito tutti.

Tom Cruise, “Reciterò fino a 80 anni, come Harrison Ford”

La risposta di Tom Cruise è stata chiara: non ha intenzione di ritirarsi, almeno non nell’immediato. Ha spiegato che il suo punto di riferimento è il collega Harrison Ford, che a 81 anni di età, è tornato al cinema per l’ultimo capitolo di Indiana Jones. L’attore lavora alla saga dagli anni ’80 e certamente l’affascinante archeologo è uno dei suoi personaggi più noti.

Oggi Tom Cruise ha 61 anni, ma non intende riposarsi. Come riportato da Sydney Morning Herald, ha dichiarato: “Harrison Ford è una leggenda. Spero di recitare ancora a quell’età, ho vent’anni per raggiungerlo […] Spero di continuare con Mission Impossible fino a quell’età“. E’ importante notare che non si lascia scoraggiare dall’età e ha sempre continuato a fare personalmente le acrobazie nei suoi film, senza affidarsi a uno stuntman.

L’attore, quindi, non avrebbe intenzione di abbandonare così facilmente la sua saga preferita, nonostante la dichiarazione del 2022. Infine, ha aggiunto che tornerà presto al cinema, ma come spettatore: non vede l’ora di vedere Oppenheimer con Cillian Murphy ed Emily Blunt e Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling.