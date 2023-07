Barbie, che lavoro fa Ken? | Una clip del film lo rivela in anteprima

Barbie uscirà al cinema il 21 luglio, ma una clip in anteprima mostra Ken in un particolare momento, dove rivela qual è il suo lavoro a Barbie Land.

Tra i film più attesi del 2023, c’è sicuramente Barbie. Si tratta dell’adattamento live action di una storia con protagonista Barbie, la bambola più famosa di sempre creata dall’imprenditrice americana Ruth Handler negli anni ’50, quando non esistevano bambole con le sembianze di donne adulte, ma solo bambolotti. Per il film sono stati scelti come protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.

Proprio Ryan Gosling avrà la parte di Ken, l’eterno compagno di Barbie, ma Margot Robbie non sarà l’unica attrice a interpretare la bambola. L’idea della regista Greta Gerwig è stata quella di inserire più Barbie, non solo quella classica che conosciamo tutti, con i capelli biondi, gli occhi azzurri e i tratti tipicamente occidentali.

Nella pellicola saranno presenti più Barbie, per esempio quella interpretata da Hari Hef, che è un medico, e quella interpretata da Alexandra Shipp, che è invece una scrittrice. Il film non è ancora uscito (arriverà al cinema il 21 luglio), ma alcune brevi clip già stanno circolando. In una di queste, le tre Barbie di Margot Robbie, Hari Hef e Alexandra Shipp parlano con Ken, e si congratulano con lui per il lavoro svolto in spiaggia. Il suo lavoro, però, non è né il bagnino né il surfista…

Barbie, che lavoro fa il Ken di Ryan Gosling nel film?

In un scena di Barbie, a Ken viene domandato quale sia il suo lavoro, dopo che alcuni personaggi si congratulano con lui per il suo comportamento. Il compagno della bambola, infatti, è rimasto ferito e viene subito soccorso dalla Barbie dottoressa di Hari Hef, che gli assicura che starà bene. Ecco la clip diffusa su Twitter.

First clip from Greta Gerwig’s ‘BARBIE’. “My job… is just beach.” pic.twitter.com/y8zVoH2xr8 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 3, 2023

A quel punto, dato che Ryan Gosling si è fatto male mentre stava lavorando in spiaggia, gli viene chiesto quale sia il suo lavoro. Ci si aspetterebbe qualcosa come il bagnino o il surfista, ma lui stupisce tutti: “Il mio lavoro è… la spiaggia“. Certamente, un lavoro non per tutti, come poi sottolinea poco dopo.

Ken è senza dubbio uno dei personaggi più memorabili del film, come indica anche la trama ufficiale: “Vivere a Barbie Land significa essere un essere perfetto in un mondo perfetto. A meno che tu non stia vivendo una crisi esistenziale… o tu sia un Ken“. Il cast è molto variegato e comprende anche America Ferrera, Scott Evans, Will Ferrell, Helen Mirren, Dua Lipa e molti altri attori.