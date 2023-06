Tom Cruise e Flavia Vento, l’incontro a Roma

Il divo di Hollywood Tom Cruise e la conduttrice televisiva Flavia Vento si sono incontrati a Roma. Lei gli ha dedicato un video con tanto di “I Love You”.

Cosa hanno in comune Tom Cruise e Flavia Vento? Apparentemente verrebbe da rispondere “niente”, se non la professione. Entrambi infatti lavorano nel mondo dello spettacolo, anche se lui si concentra prevalentemente sul cinema e sulle grandi produzioni, mentre lei per la maggior parte in televisione.

Nei giorni scorsi il divo di Hollywood si trovava a Roma per presenziare alla prima mondiale del suo ultimo film, nonché uno dei più attesi dal pubblico: Mission Impossible 7. La pellicola uscirà al cinema in estate, il prossimo 13 luglio e ha già attirato molta curiosità. Si sa che il titolo completo sarà Mission Impossible: Dead Reckoning e che sarà diviso in più parti. Al fianco del protagonista ci saranno anche Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Pom Klementieff ed Esai Morales.

Il 19 giugno si è svolta l’anteprima mondiale della pellicola a Roma. All’evento erano presenti non solo giornalisti e addetti ai lavori, ma anche tantissime celebrità, italiane e straniere. Tra queste c’era anche Flavia Vento, che lo adora.

Tom Cruise e Flavia Vento, l’incontro alla prima di Mission Impossible 7

Gli ultimi dodici mesi sono stati molto impegnativi per Tom Cruise, che ha ripreso mano a due saghe tra le più storiche. Non solo Mission Impossible, ma anche Top Gun. Top Gun: Maverick, sequel dell’iconico capitolo degli anni ’80, è stato candidato agli Oscar come Miglior film, ma la statuetta gli è stata soffiata da Everywhere Everything All at Once.

Nel 2022 Flavia Vento aveva dichiarato di essere stata presa in giro al telefono da un uomo che si spacciava per l’attore. Aveva spiegato che era stata contattata sui social da un profilo fake e che per diverso tempo aveva pensato seriamente di chattare con lui. Per fortuna, alla fine, la showgirl ha potuto riscattarsi e ha conosciuto veramente Tom Cruise pochi giorni fa. Ha pubblicato alcune stories su Instagram, dove ha documentato tutto l’incontro.

Il video mostra l’attrice all’Auditorium della Conciliazione mentre guarda verso il palco, dove Tom Cruise stava salutando i fan. Nonostante i follower le abbiano suggerito di farsi avanti, lei ha preferito rimanere in disparte. Un’occasione sprecata, forse? Entrambi, infatti, sarebbero single: lui ha divorziato tre volte, da Mimi Rogers, Nicole Kidman e Katie Holmes.