Luglio 2023: tutti i film in uscita al cinema | Cosa vedere

Nel corso del prossimo mese di luglio faranno il loro arrivo nelle sale cinematografiche numerosi film di grande livello. Gli appassionati di cinema potranno dunque avere a disposizione un’ampia scelta anche quest’estate. Vediamo qui di seguito alcune delle pellicole più interessanti in uscita.

I film in arrivo a luglio 2023

Per quanto riguarda le prossime uscite del mese di luglio, ce n’è praticamente per tutti i gusti. Da film di animazione ai thriller, da adrenalinici film d’azione al ritorno sul grande schermo di alcuni grandi classici. Tra i titoli destinati a prendersi la scena nelle sale nel corso delle prossime settimane si potrebbero includere soprattutto il nuovo capitolo di Mission Impossible, la Barbie di Greta Gerwig con protagonista Margot Robbie o anche Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli, ma la lista non termina certamente qui.

Insidious – La porta rossa (5 luglio)

Insidious – La porta rossa rappresenta la prosecuzione della saga horror iniziata nel 2011 con il primo film diretto da James Wan. Protagonista ancora una volta è la famiglia Lambert, con Josh e Dalton disposti a spingersi nell’Altrove come mai fatto prima di allora pur di mettere finalmente a tacere una volta per tutte i propri demoni derivanti dall’oscuro passato della loro famiglia.

Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli (5 luglio)

La storia di Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli è incentrata su un’adolescente che cerca disperatamente di trovare il proprio posto all’interno della scuola dell’Oceanside High. Un giorno, la vita dell’adolescente viene improvvisamente sconvolta dalla notizia di essere una discendente diretta delle regine guerriere Kraken. La ragazza, di conseguenza, è erede al trono della nonna, Regina Guerriera dei Sette Mari.

Hypnotic (6 luglio)

Ben Affleck è protagonista di questo Hypnotic nei panni del detective Danny Rourke. Quest’ultimo è pronto praticamente a tutto pur di riuscire a rintracciare la propria figlia scomparsa. Da qui ha così inizio la caccia di un individuo estremamente pericoloso, una missione in cui il detective può contare anche sul fondamentale aiuto della sensitiva Diana Cruz.

Animali Selvatici (6 luglio)

Animali Selvatici è la storia di Mathias, che dopo aver deciso di lasciare il suo lavoro in Germania fa ritorno al suo villaggio in Transilvania qualche giorno prima di Natale. Tra i suoi obiettivi vi è non solo quello di iniziare a prestare maggiore attenzione al figlio Rudi e al padre Otto ma anche quello di rivedere l’ex Csilla. La pace del villaggio finisce però con l’essere improvvisamente turbata dall’arrivo nella fabbrica della stessa Csilla di alcuni nuovi operai.

Ponyo sulla scogliera (6 luglio)

Tra i film in arrivo a luglio nei cinema vi è anche un grande vecchio capolavoro come Ponyo sulla scogliera, film d’animazione del 2008 scritto e diretto dal maestro Hayao Miyazaki. Protagonista della storia è un ragazzo che vive su una scogliera di nome Sosuke, che giocando un giorno sulla spiaggia vicino casa finisce con l’imbattersi in una pesciolina rossa dal nome di Ponyo.

Il ragazzo decide di occuparsi della creatura, anche se il padre di quest’ultima, ovvero uno stregone che abita i fondali marini, vuole che Ponyo faccia immediatamente ritorno da lui.

Rido perché ti amo (6 luglio)

Rido perché ti amo è un film diretto da Paolo Ruffini. Si tratta della storia di due bambini di nome Amanda e Leopoldo che si giurano amore eterno di fronte ad una torta a forma di cuore. Dopo ben 25 anni, la promessa sembra però vacillare: Leopoldo finisce con il deludere Amanda, cercando poi in tutti i modi possibili di riconquistare la ragazza.

Mission Impossible – Dead Reckoning Parte Uno (12 luglio)

Mission Impossible – Dead Reckoning Parte Uno rappresenta il nuovo capitolo della celebre saga cinematografica action con Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. Quest’ultimo, insieme alla sua squadra dell’IMF, sarà costretto ad affrontare una delle sue missioni più dure, consistente nell’obiettivo di trovare e disinnescare un’arma che minaccia di mettere in serio pericolo l’intera umanità.

Barbie (20 luglio)

Margot Robbie è pronta a presentare sul grande schermo una Barbie totalmente inedita, cacciata via da Barbieland a causa di una vera e propria crisi di identità. La celebre bambola si ritrova così catapultata nel mondo reale accompagnata come sempre dal suo Ken, interpretato nella pellicola da Ryan Gosling.

Kiki – Consegne a domicilio (13 luglio)

Altro film di Miyazaki e dello Studio Ghibli pronto a fare il suo grande ritorno in sala nell’ormai sempre più vicino mese di luglio è Kiki – Consegne a domicilio, pellicola d’animazione uscita originariamente nel 1989. Al centro della trama vi è per l’appunto una simpatica streghetta di nome Kiki, che a 13 anni arriva nella città di Koriko iniziando a guadagnarsi da vivere effettuando consegne a domicilio a cavallo della sua scopa.

The Dark Nightmare (27 luglio)

The Dark Nightmare è la storia di Mona e Robby. La vita dei due, che hanno tra l’altro appena comprato una casa, sembra procedere a gonfie vele. Una serenità che viene però turbata improvvisamente dal sopraggiungere di un pericoloso demone.