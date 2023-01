Jennifer Connelly, per lei Top Gun: Maverick merita l’Oscar

L’attrice Jennifer Connelly ha dichiarato apertamente che secondo lei Top Gun: Maverick meriterebbe l’Oscar.

Tra poche ore si scopriranno le nomination ai Premi Oscar 2023 e tutti sono decisamente eccitati per l’evento. Dopo la serata dei Golden Globe, infatti, che si concentra in particolare sulle serie tv, quella degli Oscar è la più importante per tutto ciò che riguarda il mondo dei film, non solo statunitensi. In molti stanno aspettando di scoprire le candidature, ma per Jennifer Connelly il verdetto è già scritto: Tom Cruise e Top Gun: Maverick meriterebbero di vincere.

In molti sono in trepidazione per la serata degli Oscar e ci si chiede se anche questa volta ci sarà uno scandalo. L’anno scorso, infatti, lo schiaffo che Will Smith ha tirato a Chris Rock in piena diretta e senza alcuna preparazione precedente, ha lasciato tutti a bocca aperta. Quest’anno l’attore di Una famiglia vincente (per cui, tra l’altro, vinse anche l’Oscar) non ci sarà. Come punizione, infatti, è stato bandito dalla Notte degli Oscar per dieci anni.

Ma cosa sappiamo dei papabili film in gara? Di recente l’attrice Jennifer Connelly ha rilasciato un’intervista per Variety, dove ha esposto le sue opinioni. Secondo lei, l’Oscar come Miglior film dovrebbe andare a Top Gun: Maverick, nel quale ha recitato al fianco di Tom Cruise.

Jennifer Connelly, perché Top Gun dovrebbe vincere l’Oscar

Top Gun: Maverick è uscito al cinema diversi mesi fa e appartiene, ovviamente, alla saga di Top Gun, iniziata negli anni ’80. Si tratta del sequel diretto del film del 1986 ed è stato diretto dallo stesso regista, Tony Scott. Oltre ovviamente a Tom Cruise e Jennifer Connelly, il cast comprende Miles Teller, Glen Powell, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer. Quest’ultimo avrebbe dovuto partecipare a Willow, nuova serie tv sequel dell’omonimo film di quarant’anni fa, ma ha dovuto rinunciare per problemi di salute.

La storia è ambientata a più di trent’anni dagli avvenimenti di Top Gun e si concentra, come si deduce dal titolo, sul suo protagonista, Pete Maverick Mitchell, diventato Capitano di vascello nella Marina degli Stati Uniti d’America. Jennifer Connelly ha lodato l’interpretazione di Tom Cruise, definendola “straordinaria”.

“Lui è straordinario. Ha fatto un lavoro incredibile in questo film. E’ straordinario come persona e come attore, penso semplicemente che sia perfetto. Si è calato nella parte perfettamente e penso che se lo meriti assolutamente [l’Oscar]. Penso che sia davvero un film ben fatto ed è difficile farne di così belli“.