Oppenheimer: il nuovo trailer del film di Nolan

Uscito il nuovo trailer dell’attesissimo film di Christopher Nolan.

Diamo uno sguardo al nuovo trailer ufficiale di Oppenheimer, film di Christopher Nolan in uscita in Italia il prossimo agosto.

La prossima estate arriverà finalmente nei cinema l’atteso Oppenheimer, nuovo film di Christopher Nolan che farà il suo approdo nelle cinematografiche statunitensi e italiane rispettivamente il 21 luglio e il 23 agosto. A far crescere l’attesa per una pellicola che si preannuncia di altissimo livello è stata la recente uscita del nuovissimo trailer ufficiale.

Oppenheimer: il nuovo trailer

La Universal Pictures ha divulgato il nuovo trailer ufficiale della nuova fatica del visionario regista Christopher Nolan, autore nel corso degli ultimi anni di film rimasti nell’immaginario collettivo come Memento e quelli della trilogia di Batman fino ad arrivare ai più recenti Interstellar e Dunkirk.

Oppenheimer, girato da Nolan in pellicola di grande formato 65 mm oltre che in IMAX 65 mm, vede la ripresa da parte del talentuoso regista anche della soluzione in bianco e nero per alcune sezioni in fotografia analogica, e rappresenta come ormai noto la ricostruzione storica della figura di uno dei padri della bomba atomica ovvero Robert Oppenheimer.

Ecco di seguito il nuovo trailer ufficiale di Oppenheimer.

Il cast e la trama del film

Quello di Oppenheimer di Christopher Nolan è un cast a dir poco stellare. Nel ruolo del protagonista che dà il titolo al film c’è come noto Cillian Murphy, che dopo aver preso parte alla trilogia di Batman dello stesso Nolan nei panni di Spaventapasseri ha iniziato ad acquisire ulteriore fama a livello mondiale grazie al ruolo di Tommy Shelby nella serie Peaky Blinders.

Insieme a lui ci saranno altri pezzi da novanta come Matt Damon e Robert Downey Jr., pronto ad un nuovo importante ruolo dopo aver terminato la sua lunghissima avventura con il Marvel Cinematic Universe nella parte di Iron Man, apparso per l’ultima volta in Avengers: Endgame. A completare il cast vi sono poi anche Emily Blunt, che nel film interpreta la moglie di Oppenheimer, e Florence Pugh, che sarà alle prese in questo periodo con un altro progetto importantissimo come quello di Dune – Parte Due di Denis Villeneuve.

Riguardo alla trama, la storia di Oppenheimer si basa in parte sul libro vincitore del Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin. Al centro di tutto le vicende del fondatore della bomba atomica che risolse la Seconda Guerra Mondiale e del cosiddetto Manhattan Project, che portò alla creazione del terribile ordigno che fu sganciato sulle città di Hiroshima e Nagasaki il 6 e il 9 agosto del 1945.