Iddu: terminate le riprese del film con Toni Servillo

Sono da pochissimo terminate le riprese di Iddu, film diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Toni Servillo ed Elio Germano nelle vesti di attori protagonisti.

Finite le riprese di Iddu

Iddu è una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film e Rai Cinema per l’Italia e Les Films du Losange per la Francia. A dirigere la pellicola sono come detto Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che hanno curato insieme anche la sceneggiatura. La coppia di registi, nel recente passato, si è resa protagonista della direzione di altre pellicole come Rita del 2009, Salvo del 2013 e infine Sicilian Ghost Story del 2017.

Ora, è arrivato il momento di questo Iddu, del quale sono appena terminate le riprese e che trae liberamente ispirazione da un determinato periodo della vita di Matteo Messina Denaro e sulla lunga latitanza di quest’ultimo.

Il film si avvale delle musiche di Colapesce, mentre la scenografia è opera di Gaspare De Pascali. Costumi, fotografia e montaggio sono invece curati rispettivamente da Andrea Cavalletto, Luca Bigazzi e Paola Freddi.

Il cast di Iddu

Le due star principali del cast di Iddu sono ovviamente Toni Servillo ed Elio Germano. Servillo è senza ombra di dubbio tra i migliori attori italiani degli ultimi anni. Dopo l’esordio cinematografico con Morte di un matematico napoletano nel 1992, l’attore napoletano ha iniziato ad acquisire enorme popolarità con le partecipazioni a film come ad esempio L’uomo in più del 2021 e La ragazza del lago del 2006.

Nel 2008 Servillo è protagonista dei film di successo Gomorra di Matteo Garrone e Il Divo di Paolo Sorrentino, pellicola in cui interpreta Giulio Andreotti. Infine, ulteriore fama gli viene conferita dal ruolo di Jep Gambardella ne La grande bellezza sempre di Paolo Sorrentino, film che si aggiudica ai Premi Oscar del 2014 il premio di miglior film straniero.

Da Servillo si passa ad Elio Germano. Dopo la prima esperienza con Ci hai rotto papà del 1993, Germano è diventato famoso anche e soprattutto grazie ai suoi ruoli nei film Mio fratello è figlio unico, La nostra vita, Il giovane favoloso e Volevo nascondermi, che lo portò a vincere l’Orso d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino del 2020.

A completamento del cast di Iddu vi sono poi tanti altri nomi. Tra questi spiccano Daniele Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo, Antonia Truppo e Fausto Russo Alesi.

Le dichiarazioni dei registi

La trama di Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza si basa in gran parte, come detto, sul periodo di latitanza di Matteo Messina Denaro. Questa la spiegazione da parte degli stessi registi:

“Nella ricca storia criminale italiana, Matteo Messina Denaro e la sua trentennale latitanza rappresentano un unicum. Quanto emerso nel corso degli anni dalle indagini e dalle cronache ci ha offerto la possibilità di scavare nella sua enigmatica personalità e fare luce sul variegato sistema di relazioni che la sua invisibile presenza ha nutrito. Nel nostro film, il latitante è il centro di una danza vorticosa di personaggi che nel sonno della ragione rincorrono sogni che finiscono sempre per trasformarsi in incubi. Incubi tragici e ridicoli“.