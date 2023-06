Elisabetta Canalis, chi è il nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu

La showgirl Elisabetta Canalis avrebbe un nuovo fidanzato dopo essersi separata da Brian Perri. Ecco chi è Georgian Cimpeanu e come si sono conosciuti.

Come rivelato da People circa due mesi fa, la storia d’amore tra Elisabetta Canalis e il chirurgo americano Brian Perri sarebbe giunta al capolinea. La coppia si era sposata in Sardegna nel 2014 e da alcuni anni viveva a Los Angeles insieme alla figlioletta Skyler. I motivi della separazione non sono noti, ma sembra che la showgirl abbia intrapreso una nuova relazione con un altro uomo.

Senza dubbio, anche se vive all’estero da parecchio tempo, Elisabetta Canalis resta una delle donne più famose nel panorama del mondo dello spettacolo italiano. Ha iniziato a farsi notare come modella quando era ancora adolescente, ma ha raggiunto la fama internazionale nei primi anni Duemila, quando venne scelta come velina mora a Striscia la notizia, al fianco di Maddalena Corvaglia.

Nello stesso periodo anche la sua vita privata è diventata chiacchieratissima, quando ha iniziato una storia d’amore con l’ex calciatore Christian Vieri. Dal 2009 al 2011, invece, è diventata famosa anche al pubblico americano grazie alla relazione con George Clooney.

Elisabetta Canalis, il nuovo compagno Georgian Cimpeanu è campione di kick boxing

Da alcune settimane Elisabetta Canalis avrebbe un nuovo fidanzato: si chiama Georgian Cimpeanu ed è parecchio conosciuto nel mondo sportivo, in particolare nell’ambito del kick boxing. Proprio questa passione in comune li avrebbe fatti conoscere: anche alla conduttrice piace molto questo sport e il 24 giugno si affronterà in un incontro con Angelica Donati.

I due ancora non hanno dichiarato nulla alla stampa riguardo alla relazione che li unisce, ma lei ha pubblicato diverse stories su Instagram, che sembrerebbero confermare la storia d’amore. Sono andati insieme a San Siro al concerto di Tiziano Ferro e lei lo chiama “Piccolo George“, anche se poi sul ring si trasforma e diventa un campione.

Georgian Cimpeanu, come riportato da Leggo, è cresciuto a Roma ma vive a Milano da quando aveva sei anni. Da allora è stato preso sotto l’ala protettiva del suo maestro di kick boxing, che considera come un secondo padre. Dopo una vita come atleta, oggi è un allenatore anche lui e proprio in palestra ha conosciuto la nuova compagna. Ha spiegato, inoltre, che il kick boxing sta diventando una disciplina molto conosciuta anche a livello femminile e che oggi ha più atlete donne che uomini.