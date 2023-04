Anastasia Kuzmina contro Striscia la Notizia: “Vergognoso”

Anastasia Kuzmina, la ballerina di Ballando con le stelle si scaglia contro Striscia la Notizia di Antonio Ricci. È iniziato tutto con un servizio e dopo la ballerina non ci ha più capito niente e si è infuriata.

È una furiosa Anastasia Kuzmina quella che si è scagliata contro Striscia la Notizia in una delle sue storie sui social. La ballerina di Ballando con le stelle non gliele manda di certo a dire e senza troppi “peli sulla lingua” ha detto la sua su quel servizio che ha detta sua le avrebbe addirittura causato il vomito.

Ma cos’è successo di così tanto grave per aver fatto infuriare in questa maniera la Kuzmina? Diciamo che dopo la polemica su Lorenzo Biagiarelli, sappiamo molto bene quanto Anastasia non abbia problemi a dire la sua.

Cosa ha fatto Striscia la Notizia?

Prima di svelarvi la risposta di Anastasia Kuzmina, dobbiamo fare un passo indietro e capire quale sia stato il fattore scatenante. Dunque, durante un servizio di Striscia la Notizia trasmesso qualche sera fa, l’inviato Pinuccio ha parlato di tutte quelle aziende italiane che nonostante i divieti posti dallo Stato, ancora hanno rapporti di commercio con la Russia.

Ecco che cosa ha detto l’inviato:

“Carissimi amici da casa. Vi stanno arrivando le nuove bollette? State subendo i rincari delle cose e dei prodotti? Vi sono già arrivate amici? Purtroppo è dovuto in gran parte alla situazione in Ucraina, ovvero alla guerra. Se vi ricordate Draghi disse ‘preferite i condizionatori accesi o la pace?’. Eh sì, stiamo vivendo questa situazione proprio perché è scoppiata la guerra tra Russia, Ucraina e l’Europa, chi manda le armi. Si è creato questo conflitto. L’Europa oltre alla questione armi ha fatto delle sanzioni. Alla Russia non dovrebbero arrivare alcuni prodotti occidentali. Ma davvero sta accadendo questo? Abbiamo scoperto che ci sono aziende che vendono ancor ai loro prodotti in Russia. C’è un elenco cdi imprese che continuano a vendere e operare in territorio russo. Alcune sono anche italiane. E abbiamo notato che c’è anche il gruppo Anas che opererebbe ancora in Russia”.

La rabbia di Anastasia Kuzmina

Dopo aver sentito queste parole, Anastasia Kuzmina si è scagliata contro Striscia la Notizia con una storia sui social che non lascia dubbio in merito alla sua rabbia. A detta della ballerina le parole di Pinuccio sono state offensive:

“Che ignoranza e che schifo Striscia. I problemi sono dovuti alla “situazione in Ucraina”? Situazione? Spero intendesse invasione. “Sta succedendo questa cosa tra la Russia e l’Ucraina”? Tutto ciò detto con un accento del Sud Italia perché credo lo trovino divertente. Mi viene da vomitare”.