Tiziano Ferro, lui è bellissimo ma il marito è uno schianto: chi è e cosa fa

Tiziano Ferro ha spento 43 candeline e ha festeggiato annunciando il lancio del disco spagnolo e di un nuovo singolo. Accanto a lui, con i due figli Margherita e Andres, c’è sempre l’amatissimo marito che non lo lascia solo dal 2016.

Momento d’oro per Tiziano Ferro: il 21 febbraio ha festeggiato il compleanno presentando sui social l’uscita del nuovo album in spagnolo e il nuovo singolo e nuovo video. Il pubblico italiano lo aveva visto in splendida forma nella puntata del 12 febbraio di “Amici22” e questa estate potrà finalmente goderselo dal vivo con il recupero del Tour del 2020.

Anche sul versante privato le cose vanno a gonfie vele per Tiziano, diventato padre di due splendidi bambini e marito felice e appagato. L’uomo che ha reso felice il cantante, dopo il periodo buio legato alla depressione e ai problemi di alcolismo, si chiama Victor Allen, è nato a Los Angeles nel 1965 ed è direttore operativo dell’agenzia Levine Partners.

Victor, quando ancora ricopriva il ruolo di vice presidente del settore marketing per la Warner Bros, incontra Tiziano Ferro nel 2016. Nel 2018 arriva la proposta di matrimonio da parte dell’imprenditore al cantante di Latina e i due convolano a giuste nozze nel 2019. La ciliegina sulla torta del loro amore è la decisione di adottare Margherita e Andres, con tanto di annuncio su Instagram il 28 febbraio 2022.

In occasione del primo incontro, il 25 giugno 2016, Victor ignora che il ragazzo che ha davanti sia un famoso cantante e lo invita a prendere un semplice caffè in un Coffee Bean. I due hanno sempre mantenuto un grande riserbo sulla loro storia d’amore, intenzionati a proteggerla dai veleni del gossip.

Tiziano Ferro in questo periodo si mostra in gran forma: accanto a lui c’è sempre lo splendido marito

“Comunque andrà la nostra storia, Victor sarà l’unica persona al mondo ad avermi regalato quella sfumatura di gioia assoluta che non provavo più dalla mia infanzia” ha dichiarato in un’intervista Tiziano Ferro a proposito del rapporto con il marito. Victor è una presenza luminosa al fianco del cantante e lo ha dimostrato anche con la proposta di matrimonio.

“Il giorno del mio compleanno, mi chiede se gli faccio quello che lui chiama il novio coffee […]. Io penso: che palle, è il mio compleanno e devo farti il caffè? Comunque lo faccio. Lui intanto mi dice: ‘Ho preso due tazze, le ho fatte incidere’ … Io sempre più scazzato ne prendo una su cui c’è scritto ‘amore’ in italiano” racconta Tiziano a Vanity Fair.

E continua: “Lui: ‘Guarda anche l’altra’. La prendo in mano e comincio a leggere, è in italiano, c’è scritto: vuoi sposar … Mi giro prima di finire, Victor è in ginocchio, con un pacchettino di Tiffany in mano. Ho perso completamente il controllo di me stesso”.