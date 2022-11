Elisabetta Canalis, look bizzarro: è irriconoscibile | Caschetto e frangia

Elisabetta Canalis e il suo nuovo look scatenato per la festa “burlesque” a Los Angeles. Ha sfoggiato in una tuta aderente all’ultima moda e un nuovo taglio di capelli a caschetto. Del marito Brian Perri però nessuna traccia.

Tantissimi i Vip che stanno condividendo sui social il loro outfit per la festa di Halloween, sicuramente molti da cui prendere ispirazione. Si sa infatti che in America, la festa “spaventosa” dei morti viventi è una cosa seria e le celebrità non ne sono esenti. Anzi fanno di tutto per brillare con i loro costumi elaborati e sicuramente dispendiosi. Tra questi non possiamo non mostrare quello di Elisabetta Canalis che ha scelto per la festa a tema burlesque un abito trasgressivo: ha indossato una tuta aderente che sicuramente mette in risalto il suo fisico ancora atletico. Elisabetta Canalis infatti non rende segreto il fatto che ama mantenersi in forma e allenarsi ogni giorno. Un bel dieci anche al suo nuovo taglio di capelli: un caschetto alla moda che le incornicia il viso, sicuramente molto fedele al tema della festa. La serata si è infatti svolta al Bar Lis, uno dei locali più in voga tra le celebrità a Los Angeles, situato proprio in uno dei punti più suggestivi della città ovvero ad Hollywod. Rimane comunque un locale sofisticato e molto chic e la Canalis ha sicuramente centrato il tema, impeccabile come sempre.

Mancava però suo marito Brian Perri: i due non si vedono insieme da un pò di tempo. Una pausa dalla vita matrimoniale o semplicemente un pò di privacy da parte di entrambi?

Decisamente una scelta audace e sensuale per l’attrice e showgirl Elisabetta Canalis che ha optato per una jumpsuit aderente, nude e ricoperta di cristalli. Ecco l’outfit che ha fatto sognare LA.

La vita negli States di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha 44 anni ed è una showgirl, modella e attrice italiana ormai naturalizzata statunitense. E’ stata fidanzata dal 2009 con l’attore George Clooney, notizia che l’ha portata fino al 2011, anno della rottura, alla ribalta in tutte le riviste di gossip Internazionali. Nel 2014 si è sposata con il chirurgo Americano Brian Perri e l’anno successivo i due si sono trasferiti a Los Angeles, dove risiedono.

Insieme hanno una figlia, Skyler Eva ma secondo le indiscrezioni diffuse dai giornali pare che i due sarebbero in crisi. Questo potrebbe spiegare perché Elisabetta non è stata vista alla festa di Halloween insieme al marito. L’ultimo suo post di Instagram insieme risale alla fine di Agosto e per il resto non si hanno sue foto sull’account dell’ex velina. Ci sono altri elementi da aggiungere: Elisabetta è sempre più spesso in Italia mentre lui a quanto pare non l’abbia mai voluta seguire ed è rimasto a Los Angeles. La sua assenza alla festa al Bar Lis però è stata presto dimenticata poiché Canalis ha prontamente attirato l’attenzione sul suo costume Halloweeiano.

Il nuovo Look di Elisabetta Canalis

L’ex velina si è mostrata con un’acconciatura inedita e un outfit brillante ad un evento esclusivo nella città di Los Angeles. Quello che ha colpito è il nuovo hair look che l’ha vista protagonista con un caschetto all’ultimo grido: si tratta di una parrucca o sono davvero i suoi nuovi capelli? Ha davvero tagliato i suoi capelli? Questo potrebbe confermare le voci che sono circolate nelle ultime settimane della crisi tra lei e il marito.

Nonostante ormai abiti in America, Elisabetta non ha mai tradito il suo look mediterraneo, anzi, ha sempre cercato di enfatizzarlo: un colore scuro, cioccolato e capelli lunghi e mossi. Per halloween ha invece optato per un caschetto e i suoi fan si iniziato a interrogare se si tratta di una parrucca o se invece il taglio di capelli sia sintomo di una recente rottura. Quest’indiscrezione però non ha mai trovato smentita dalla modella.

Del resto di sa: si cambia marito, si cambia taglio di capelli. Per il momento però Elisabetta Canalis si sta godendo il relax e le feste, non ha voluto alimentare il mistero sulla questione.