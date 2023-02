Wolves: Brad Pitt e George Clooney pronti per il loro nuovo film

Brad Pitt e George Clooney girano nella grande mela le riprese sul set di New York per il loro nuovo film su Apple TV +, dal titolo Wolves

Il 59enne Brad e il 61enne George sono stati avvistati martedì scorso, durante le riprese notturne nella Grande Mela martedì scorso. I due attori sono stati co-protagonisti nel film del 2008 Burn After Reading da quel momento hanno mantenuto l’amicizia fuori dal set. I due famosi interpreti sono stati visti mentre chiacchieravano su un molo, mentre la produzione del film continuava.

Il look potrebbe svelare di più sui loro ruoli

I due attori sono stati avvistati con lo stesso identico look. In realtà, è molto comune per gli attori indossare gli stessi abiti o costumi in diverse riprese o scene del medesimo film, quindi potrebbe essere anche questo il caso.

Brad Pitt è stato visto sul set con un completo composto da una camicia bianca sotto una giacca di pelle nera, pantaloni eleganti grigi e scarpe nere. È interessante notare che il suo co-protagonista George Clooney è stato visto anch’egli sul set con un look simile, composto da un dolcevita nero sotto una giacca di pelle nera, pantaloni eleganti grigi e scarpe nere. Sarà un segno distintivo del loro ruolo? Potranno essere interscambiabili nella trama narrativa?

Anticipazioni sulla pellicola

Il film segue le vicende di due riparatori di lupi solitari – interpretati da Pitt e Clooney – le cui vite vengono sconvolte quando viene loro assegnato lo stesso lavoro.

Nel 2022 è stato dichiarato che sia Pitt sia Clooney sono anche produttori del film: George, scherzando, ha detto che Brad Pitt fosse “l’attore più economico. disponibile”. Entrambi gli attori hanno tagliato il loro stipendio per garantire che il film avesse un’uscita nelle sale insieme al suo debutto su Apple TV Plus. A proposito di budget, è stata portata avanti una vera e propria guerra di offerte per la pellicola. Clooney ha dichiarato che:

“È stato un momento emozionante perché è diventata una di quelle strane guerre di offerte che accadono di tanto in tanto, ed è finita per essere piuttosto estrema, e Apple è arrivata con un numero davvero elevato per me e Brad”.

Secondo Deadline, il colosso americano Apple TV + avrebbe comprato i diritti del film dopo aver vinto una guerra tra Sony, Lionsgate, Annapurna, MGM, Universal, Warner Bros, Apple, Netflix e Amazon.