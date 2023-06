Charlotte rimproverata in pubblico: ecco come ha reagito

La piccola Charlotte d’Inghilterra sgridata dalla prozia in piena cerimonia pubblica. Lei non la prende bene.

Charlotte ha appena compiuto 8 anni e stiamo parlando di uno dei tre figli di Kate Middleton e William d’Inghilterra. La piccola, insieme alla famiglia Reale, stava partecipando alla cerimonia del Trooping the colour, l’evento che ha dato inizio ai festeggiamenti del compleanno istituzionale del nonno re Carlo, il primo da quando è stato incoronato.

Londra ha ospitato l’evento lo scorso sabato 17 giugno, ricalcando la tradizione ma con qualche novità. Il sovrano, ad esempio, ha voluto partecipare alla parata militare non in carrozza bensì a cavallo: una consuetudine che era stata interrotta dalla madre Elisabetta nel 1986.

Durante la cerimonia, immancabili le simpatiche smorfie del piccolo Louis che “addirittura” si sarebbe esibito in un sonoro starnuto, alla faccia dell’etichetta reale. Non solo lui però ha destato l’attenzione dei rotocalchi inglesi, ma anche la piccola e bellissima Charlotte che sembrerebbe aver urtato la suscettibilità della prozia Sophie.

Cosa ha fatto Charlotte?

La bambina, nota per la sua impeccabile compostezza nel corso degli eventi mondani della famiglia Reale, mentre era in compagnia della prozia, la duchessa di Edimburgo, sembrerebbe essere stata sgridata, e lei non ha reagito molto bene.

La principessa Charlotte si trovava affacciata ad uno dei balconi minori di Buckingham Palace, tra l’altro quest’anno con una partecipazione nettamente sfoltita dei familiari del Re. Insieme alla prozia Sophie, duchessa di Edimburgo, stavano ammirando la parata in onore dei festeggiamenti del Trooping the Colour. Ad un certo punto si vede, dal video condiviso dalla famiglia reale sui social, la principessa Charlotte voltarsi verso la zia per chiederle qualcosa e la duchessa di Edimburgo, con sguardo fermo e austero sembra dirle con tono fermo: “Sit down”, ossia “Siediti”.

Una scivolata per l’etichetta Reale

Charlotte questa volta, quindi, sembrerebbe non essere stata compassata come al suo solito e soltanto per essersi voltata verso la prozia, forse a rivolgerle un sorriso o una domanda, le sarebbe stato risposto con un rimprovero, tra l’altro non preso bene dalla bambina.

La mamma Kate non ha mosso ciglio di fronte alla scena e tutto questo sarebbe passato in sordina se non fosse stato condiviso proprio dai reali il video della cerimonia che “incriminava” la piccola Charlotte. A noi piace vedere che in lei sia rimasto un barlume di moderata vivacità infantile, che la rende un pochino più umana agli occhi di noi comuni mortali.