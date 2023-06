Jeremy Renner su futuro in Marvel: è pronto a tornare dopo l’incidente

Finalmente l’attore Jeremy Renner si è ripreso dal brutto incidente con lo spazzaneve e ha dichiarato di sentirsi pronto per tornare a recitare. In particolare, ha parlato dei suoi progetti in Marvel.

Diversi mesi fa Jeremy Renner è finito vittima di un terribile incidente domestico, quando è stato investito dal suo spazzaneve nel tentativo di salvare suo nipote. L’attore ha ottenuto una prognosi gravissima, ha lottato tra la vita e la morte e si è ritrovato con decine di ossa rotte. Per fortuna, dopo un lungo percorso di riabilitazione, oggi sembra guarito e si è detto pronto per tornare al lavoro.

L’attore recita da svariati anni, ma è noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo del super eroe Occhio di Falco, che appare nell’universo Marvel. Attualmente il MCU si sta concentrando sulla Fase 5, che è iniziata poco tempo fa con Ant Man and The Wasp: Quantumania, che ha riportato l’attenzione del pubblico sui personaggi di Scott Lang e Hope van Dyne, interpretati da Paul Rodd ed Evangeline Lilly. Questa volta ha avuto un ruolo importante anche Kathryn Newton, nei panni della giovane Cassie Lang.

Anche Occhio di Falco potrebbe tornare nella saga: Jeremy Renner è fiducioso.

Jeremy Renner, Occhio di Falco è pronto a tornare

L’ultima volta Jeremy Renner è comparso in un prodotto Marvel è stata nel 2021, nella serie Hawkeye. L’ultima scena lo ha visto insieme alla collega Hailee Steifeld, che interpretava Kate Bishop. Questo personaggio è piaciuto molto al pubblico e forse lo rivedremo nel gruppo degli Young Avengers.

Cosa ne sarà invece di Occhio di Falco alias Clint Barton? Dopo l’incidente, l’attore ha continuamente tenuto i fan aggiornati sulla sua salute e nell’ultimo periodo ha anche ripreso a partecipare agli eventi ufficiali. In occasione del Phoenix Fan Fusion, come riportato da The Direct, ha parlato del suo futuro nell’universo Marvel e si è mostrato positivo e speranzoso di un ritorno.

“Se la Marvel mi vorrà di nuovo, sono pronto a tornare immediatamente” ha dichiarato. Per il momento non c’è nulla di ufficiale, ma dopo quello che è accaduto in Hawkeye, Occhio di Falco potrebbe perfettamente tornare nell’MCU. Il super eroe, infatti, è uno dei pochi Avenger originali rimasti sulla scena e forse potrebbe tornare in Avengers: The Kang Dynasty, che dovrebbe lanciare la nuova generazione. Ovvio, però, che gli Studios dovrebbero tener conto dei tempi di guarigione dell’attore. Chissà cosa succederà.