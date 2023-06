Madame Web: il ruolo di Sydney Sweeney nel film Marvel

Definito il ruolo dell’attrice nel prossimo cinecomic della Marvel.

Sydney Sweeney farà parte del cast di Madame Web: ecco il ruolo dell’attrice statunitense.

Tra i film dei Marvel Studios in uscita nel corso del 2024 vi è anche Madame Web. In merito a questo nuovo intrigante cinecomic, sono arrivate di recente novità importanti per quanto riguarda il cast, che hanno a che fare in particolare con il ruolo che verrà assegnato a Sydney Sweeney.

Il ruolo di Sydney Sweeney in Madame Web

A svelare in anticipo il ruolo di Sydney Sweeney nel prossimo film della Marvel dal titolo ufficiale di Madame Web è stato l’ultimo numero di Total Film. L’attrice, che è stata coinvolta fin dalle primissime fasi in questo interessantissimo progetto, interpreterà nella pellicola il ruolo di Julia Carpenter. Queste le parole al riguardo da parte della diretta interessata:

“Non potrei essere più felice, non vedo l’ora di poterne parlare“.

Sydney Sweeney ha accumulato nel corso degli anni una notevole esperienza sia in ambito cinematografico che in quello delle serie. Dopo una piccola parte in The Ward – Il reparto del 2010 di John Carpenter, Sweeney si è fatta conoscere per Under the Silver Lake del 2018 e soprattutto per C’era una volta a…Hollywood del 2019 di Quentin Tarantino.

Ad aver dato popolarità e notorietà all’attrice statunitense è però anche e soprattutto le interpretazioni dei personaggi di Cassie Howard e di Olivia Mossbacher all’interno delle serie televisive Euphoria e The White Lotus, ruoli che le sono valsi due candidature agli Emmy del 2022 per la migliore attrice non protagonista in una serie drammatica e in una miniserie.

Il cast di Madame Web

In merito al progetto di Madame Web non si sa in realtà ancora molto. Il cast, però, è stato ormai già ampiamente definito. Ad interpretare Madame Web sarà Dakota Johnson, nota per aver vestito i panni della protagonista nella saga di Cinquanta sfumature di grigio, mentre il villain sarà interpretato da Tahar Raim, con Emma Roberts nel ruolo di Mary Parker.

A completare il cast ci sono poi Celeste O’Connor, Isabela Merced e Adam Scott, che interpretano rispettivamente Mattie Franklin, Anya Corazon e Ben Parker.

La trama del film

La trama di Madame Web dovrebbe essere ambientata fra gli novanta e duemila. Tornando al ruolo di Sydney Sweeney, nei fumetti il personaggio di Julia Carpenter diventa in primo luogo la seconda Spider-Woman dopo Jessica Drew e poi in seguito la seconda Madame Web.

Il film, affidato alla regia di S.J. Clarkson e alla sceneggiatura di Burk Sharpless e Matt Sazama, fa parte del cosiddetto Sony’s Spider-Man Universe, che include al suo interno anche i film di Venom, Morbius e Kraven the Hunter, in uscita nei cinema il prossimo 5 ottobre.