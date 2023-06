Spider Man: Across the Spider Verse: cosa ne pensa Tom Holland?

L’attore Tom Holland ha detto la sua riguardo al nuovo franchise di Spider Man, che ha introdotto la teoria del multiverso.

Spider Man: Across the Spider Verse è arrivato al cinema da pochi giorni, ma il pubblico ne continua a parlare moltissimo. Si tratta del sequel di Spider Man: Un nuovo universo del 2018 e comprenderà anche una seconda parte, Spider Man: Beyond the Spider Verse, che uscirà nel 2024. La trama principale si concentra sull’idea che non esista un unico universo di Spider Man, ma numerosi, che presentano tutti una tipologia di uomo ragno diversa dal tipico Peter Parker che tutti conosciamo.

Il protagonista della nuova saga è l’adolescente Miles Morales, noto anche come “lo Spider Man di Brooklyn”. Dal momento che si tratta di un film d’animazione, in originale è doppiato da Shameik Moore, mentre in italiano da Tommaso Di Giacomo. Il terzo film sarà incentrato su di lui, che dovrà vincere una volta per tutte contro la sua nemesi La Macchia e salvare il suo universo. Il secondo capitolo, infatti, ha sconvolto il pubblico perché si è concluso con la sua sconfitta.

Tom Holland ha interpretato Spider Man per parecchi anni e dichiarato di aver visto il primo film di questa nuova saga: ecco che cosa ne pensa.

Tom Holland e Spider Man: Across the Spider Verse, il parere dell’attore

Com’è noto, Tom Holland ha interpretato Peter Parker nelle vesti di Spider Man per diversi film, tra cui quelli ambientati nell’universo Marvel degli Avengers. Il pubblico ha particolarmente apprezzato la sua performance, che l’ha reso uno degli Spider Man più indimenticabili, al fianco di Tobey McGuire e Andrew Garfield.

Si potrebbe pensare, quindi, che l’attore sia geloso del franchise e di vedere un altro collega interpretare l’uomo ragno… Invece non è così! Alla premiere di The Crowned Room, gli è stato chiesto che cosa pensasse di Un nuovo universo e Across the Spider Verse e lui ha risposto in maniera entusiasta.

“Penso che il primo film di Spider-Verse sia il miglior film di Spider-Man che sia mai stato realizzato. “Ha dichiarato senza giri di parole. “Sono così orgoglioso di tutte le persone coinvolte. Amy Pascal [la produttrice] è come se fosse mia madre. Dovevo incontrarla, ma non sono potuto andare perché sono qui per lavoro. Ma sono incredibilmente orgoglioso di loro, sono eccitato per il secondo film. Sono sicuro che sarà all’altezza di ogni aspettativa e non vedo l’ora di vederlo“. L’attore, quindi, non ha ancora visto il secondo film, ma è probabile che gli piacerà.