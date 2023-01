Jeremy Renner: aggiornamenti dall’ospedale

I nuovi aggiornamenti sulle condizioni dell’attore Jeremy Renner arrivano direttamente dall’ospedale. Come sta il supereroe della Marvel dopo il tragico incidente con lo spazzaneve?

Le cose brutte avvengono sempre quando meno te lo aspetti. Un’azione banale, magari svolta più e più volte nella vita, in quell’unica circostanza, potrebbe addirittura essere fatale per il malcapitato. Non si sa mai cos’ha in serbo per ognuno di noi il proprio destino.

Jeremy Renner, avrà spalato la neve con il suo spazzaneve centinaia di volte, ma qualche settimana fa come sanno tutti, quell’azione gli è quasi costata la vita. Ecco come sta Jeremy dopo diversi giorni dall’accaduto. Gli aggiornamenti arrivano direttamente dall’ospedale in cui è ricoverato dal 1° gennaio 2023.

I primi retroscena delle indagini

L’attore della Marvel che ha interpretato Occhio di Falco, Jeremy Renner, non ha fatto in tempo a brindare per l’avvento del nuovo anno che ha già subito un triste epilogo. Sicuramente questo 2023 non è iniziato per niente bene per Renner. Per cause ancora da accertare, il noto attore è rimasto schiacciato sotto il suo spazzaneve, nella sua casa in montagna.

In un primo momento si era pensato a qualche difetto del macchinario, anche se le indagini stanno procedendo, c’è chi sostiene che l’attore sia sceso dal suo veicolo e si sia avvicinato ad un parente che guidava lo spazzaneve. Per qualche strano motivo, forse a causa della forte nevicata, il mezzo si è ribaltato, schiacciando l’attore. Un’altra versione voleva invece lo stesso Renner guidare il “gatto delle nevi” per aprire un varco dalla sua abitazione per fare uscire la sua famiglia.

Per sapere esattamente la dinamica della vicenda dovremo aspettare notizie ufficiali dalle forze dell’ordine e dall’attore stesso, quando se la sentirà di rilasciare una dichiarazione in merito.

Un super eroe tutto lividi e tagli

Il 7 gennaio 2023, Jeremy Renner ha compiuto 52 anni e purtroppo ha “festeggiato” in ospedale il suo compleanno, circondato dalla sua famiglia e dall’equipe di medici e infermieri che lo assiste giorno e notte. Jeremy in un recente post ha condiviso per i suoi fan uno scatto che lo ritrae direttamente dall’ospedale. È ancora in gravi condizioni, sempre in terapia intensiva, ma non sarebbe più in pericolo di vita.

Visivamente ancora molto provato, Renner saluta e ringrazia tutti i suoi fan e la sua famiglia che in questi giorni l’hanno letteralmente sommerso di messaggi di auguri di pronta guarigione. Non riesce ancora a scrivere e parlare, perciò ha salutato tutti con queste parole: “Grazie a tutti per le vostre gentili parole. Io sono troppo incasinato ora per digitare. Ma io mando amore a tutti voi”.

Jeremy Renner è stato schiacciato da uno spazzaneve di 60 quintali, presenta quindi il lato destro del petto completamente schiacciato, nonché il collasso della parte superiore del busto, per non parlare dei lividi, tagli e sbucciature in tutto il corpo. Come sostenuto anche dai dottori, sarà una ripresa molto lunga e dolorosa per il povero attore.