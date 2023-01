Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il legame tra Kang e Janet van Dyne

Ant-Man and the Wasp: Quantumania. In una recente intervista Michelle Pfeiffer e Kevin Feige hanno rivelato che tipo di legame avranno il nuovo antagonista e Janet van Dyne.

L’attesa per il nuovo film della saga di Ant-Man cresce sempre di più e con lui il mistero legato al personaggio di Kang. Ant-Man and the Wasp: Quantumania è il film MArvel che aprirà la nuova fase 5 dell’MCU e l’hype da parte dei fan del personaggio, cresce ancora più a dismisura per il nuovo film diretto da Peyton Reed: in questo nuovo capitolo infatti si avrà la presenza di un nuovo villain, Kang il Conquistatore interpretato da Jonathan Majors.

Con ogni nuovo personaggio introdotto nell’MCU, sul web si sono scatenate una serie di rumors e teorie di speculazione frutto della fantasia degli appassionati: tra queste spicca quella che parlerebbe di un possibile legame tra la protagonista Janet van Dyne, interpretata dall’attrice Michelle Pfeiffer, e il personaggio di Majors.

Il film è previsto nelle sale il 15 febbraio 2023 qui in Italia. E’ diretto da Peyton Reed e il film è il 31esimo film del Marvel Cinematic Universe. Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha come protagonisti Paul Rudd nei panni del protagonista Ant-man, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray, MIchelle Pfeiffer e Michael Douglas.

Il legame tra Kand e Janet van Dyne

In una recente intervista, Michelle Pfeiffer e Kevin Feige, nel film Kang il Conquistatore e Janet van Dyne, hanno rivelato che tra il nuovo villain e la donna potrebbe esserci un’importante legame che li accomuna.

Dopo la diffusione di immagini ufficiali estrapolate dal film da parte di Empire, possiamo notare Kevin Feige e la stessa Michelle Pfeiffer nel reame quantico. I due attori hanno rivelato che tra la madre di Hope van Dyne e Kang potrebbe esserci un collegamento importante.

Il personaggio interpretato da Pfeiffer infatti è rimasto bloccato nel reame Quantico per più di 29 anni e , oltre ad essere ormai parte di quel luogo, ha anche un legame con il nuovo villain del film. Su questo misterioso collegamento, l’attrice si è espressa in questo modo: “Lei ha davvero una storia importante con Kang e ci sono altre questioni irrisolte. Il reame Quantico può cambiare una persona e tu puoi avere un’intera altra vita lì dentro”.

Kevin Feige invece, alle parole di Pfeiffer ha aggiunto che: “Questo film è su come questi 5 membri di una famiglia si rapportano a questo nuovo mondo e a ciò che la loro madre/nonna ha dovuto fronteggiare e al fatto che lei è una combattente per la libertà monto forte, molto potente nel reame Quantico. Cosa di cui nessuno di loro ha davvero idea finché non entrano lì dentro”.