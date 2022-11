Jeremy Renner festeggia il suo primo anno di Occhio di Falco con una foto speciale

Jeremy Renner celebra il primo anniversario dall’uscita del suo Occhio di Falco con uno scatto pubblicato su Twitter.

Un tenerissimo biglietto di auguri di Natale per festeggiare il primo anno di Occhio di Falco. Jeremy Renner, protagonista della serie tanto attesa, ha dato un volto all’eroe messo da parte per tanti anni dalla Marvel Cinematic Universe. Su Twitter, Jeremy ha condiviso il post, augurando ai fan “Buone vacanze da Hawkeye’s Workshop”, pubblicando una foto in cui il personaggio della Marvel, lavora su una varietà di frecce con l’aiuto di Lucky the Pizza Dog. Ecco la foto condivisa.

Dopo decenni, finalmente la casa Marvel Cinematic Universe ha dato all’eroe di Renner la sua storia. In gran parte ispirato all’omonima serie comica di Matt Fraction e David Aja, Occhio di Falco ha conquistato il pubblico e la critica con elogi e complimenti sia per Renner sia per l’attrice Hailee Steinfeld che interpreta Kate Bishop.

Occhio di Falco: una storia rimasta in cantina per tanto tempo

Il personaggio di Occhio di Falco è a lungo rimasto in secondo piano nel Marvel Cinematic Universe. Mai protagonista di un suo film in proprio, infatti, il protagonista Clint Barton è da sempre uno dei membri meno idolatrati del team. Ricordiamo però che il suo ruolo è stato importantissimo in più di un’occasione. Dalla battaglia di New York in The Avengers fino alla sua drammatica missione su Vormir, in cui i personaggi erano stati mandati per recuperare la Gemma dell’Anima. Clint Barton ha sempre dimostrato un coraggio mai vacillato. Senza contare che, su Vormir, Clint sarebbe stato pronto a sacrificare la sua vita per il bene della squadra, se Natasha Romanoff, interpretata da Scarlett Johansson, non l’avesse preceduto.

Occhio di Falco di Renner tornerà nel mondo Marvel?

Occhio di Falco è servito da trampolino di lancio per molti nuovi e vecchi personaggi della Marvel, che non erano mai stati approfonditi fino ad ora. Nel frattempo, molti spettatori e fan, si chiedono se e quando l’eroe di Renner tornerà nel mondo Marvel e in quali vesti.

Il ruolo di Occhio di Falco e di Clint Barton nei fumetti della Kate Bishop è andato avanti e il suo personaggio si è evoluto, diventando ufficialmente un membro dei Young Avengers, nonché della squadra principale e dei Vendicatori della West Coast. Resta un mistero però su come la casa Marvel intenda sviluppare la cinematografia della saga. I fan resteranno in attesa di news.