Jeremy Renner: il video post incidente. L’attore muove i primi passi

Jeremy Renner sta migliorando a vista d’occhio e mantiene aggiornati i suoi fan per i suoi progressi. Recentemente l’attore è tornato a camminare e ha condiviso un video per celebrare.

Sono passati ben due mesi dal tragico incidente che ha visto l’attore protagonista marvel, Jeremy Renner bloccato sotto uno spazzaneve di 6500 kg: si temeva il peggio per lui e invece ora è addirittura tornato a camminare. La mattina del 1 gennaio infatti, Renner nel tentativo di aiutare suo nipote bloccato con l’auto nella neve, è rimasto bloccato sotto lo spazzaneve che lui stesso aveva preso per l’occasione.

I rapporti della polizia rivelavano che l’attore aveva azionato il freno d’emergenza quando era sceso dallo spazzaneve per liberare la macchina del nipote, solo che qualcosa è andato storto e il gatto delle nevi, libero da qualsiasi freno, rischiava di travolgere la macchina del nipote che l’attore stava cercando di liberare: ha provato così a risalire sul veicolo per bloccarto la il dispositivo lo ha trascinato e intrappolato tra se stesso e l’autovettura ferma.

Renner ha così riportato gravissime ferite tra cui: schiacciamento del torace, gravi lesioni alla gamba, 30 ossa rotte e una compressione della spina dorsale. E’ stato trasportato in elicottero verso l’ospedale più vicino.

Niente può fermare Occhio di Falco

Una volta in ospedale, l’attore è stato sottoposto a due interventi d’urgenza che gli hanno salvato la vita e così è stato davvero: i fan infatti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo nel vedere i continui aggiornamenti che Jeremy Renner posta sul suo profilo instagram dei suoi progressi.

La star Marvel ha infatti postato un video, dopo ben due mesi di fermo, in cui mostra ai suoi follower i suoi primi passi dall’incidente mentre cammina su un tapis roulant anti gravitazionale, ovvero uno di quelli che anche gli astronauti utilizzano nelle stazioni internazionali spaziali per mantenere la massa muscolare allenata e non atrofizzarla. Questi macchinari hanno infatti la nomina per poter assistere in ogni movimento il paziente senza che ne soffra per riabilitare il tono muscolare. Nel video l’attore ha confermato che ora è in grado di camminare ma solo grazie a questo macchinario che gli consente di muoversi con una percentuale del suo peso corporeo inferiore a quella reale.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023

Il ricovero totale dell’attore è ancora molto lontano purtroppo e i medici parlavano addirittura di due anni di riabilitazione prima che il paziente possa dirsi del tutto guarito: nonostante ciò è molto confortante poter vedere occhio di falco resistere fino all’ultimo.