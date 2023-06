Ficarra e Picone inaugurano il set del nuovo film | Foto

Gli attori Ficarra e Picone sono pronti per girare un nuovissimo film e hanno condiviso la notizia sui social. Ecco la foto che hanno scattato direttamente sul set.

Certamente, Ficarra e Picone sono uno dei due comici italiani più famosi di sempre. Dopo aver iniziato con le classiche serate di cabaret, sono finalmente approdati a Zelig e la loro fama è cresciuta così tanto che hanno iniziato a produrre spettacoli e film. Il primo film è stato Nati stanchi nel 2002, ma il più famoso è forse Il 7 e l’8, del 2007. Qui interpretavano due ragazzi che scoprivano di essere stati scambiati nella culla dell’ospedale quando erano solo neonati.

Di film, nel corso degli anni, ne hanno interpretati tanti, anche in collaborazione con altri comici. Per esempio, sono amici di lunga data – da prima di diventare famosi – di Aldo, Giovanni e Giacomo e perciò sono apparsi in diversi loro lungometraggi, da Chiedimi se sono felice e Fuga da Reuma Park. In un’intervista da Fabio Fazio, hanno anche rivelato che fu proprio Aldo a suggerire loro di chiamarsi “Ficarra e Picone”, al posto di “Salvo e Valentino”, come si chiamavano invece negli anni ’90.

L’ultimo film della coppia – se si esclude il documentario Laggiù qualcuno mi ama del 2023 – è stato La stranezza nel 2022. Oggi sono pronti a tornare con qualcosa di nuovo e lo hanno dichiarato ufficialmente sui social.

Ficarra e Picone, le riprese tra Catania e Roma

Già alcuni giorni fa, Ficarra e Picone avevano anticipato qualcosa, quando avevano chiesto ai fan sui social “un grosso in bocca al lupo” per un nuovo progetto. Il 6 giugno è poi arrivata la dichiarazione ufficiale, quando hanno postato una foto che li mostrava sul set, dove stavano girando il primo ciak del film.

Per ora non abbiamo tante informazioni su questo nuovo progetto, che per il momento non sembra avere ancora un titolo. Come si vede dall’immagine, infatti, sul ciak non è indicato il nome del film, come sempre accade, ma semplicemente Fic&Pic 8. Il numero indica che si tratta dell’ottavo film del duo.

Come dichiarato dal post su Instagram, le riprese sono iniziate a Catania e si sa che il regista sarà Francesco Amato, con il quale non avevano ancora mai collaborato. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati sviluppati dal regista e dalla coppia, insieme a Davide Lantieri e Fabrizio Testini. Le riprese dovrebbero durare in totale otto settimane e si alterneranno tra la Sicilia e Roma. Il film dovrebbe uscire per Natale 2023 sotto Medusa.