Regina Camilla, la sua reazione alle nuove accuse del principe Harry

La regina Camilla si è esposta dopo i commenti del figlio acquisito, il principe Harry. Da diverso tempo, infatti, tra i due c’è una vera e propria faida.

Non è un segreto che tra la neo regina Camilla e il principe Harry non corra buon sangue. Negli ultimi tempi, dopo la fuga in Canada con la moglie Meghan Markle, il duca di Sussex non ha risparmiato accuse verso nessun membro della famiglia reale, ma in particolare ha dedicato delle parole molto gravi verso la matrigna.

Camilla e Carlo si sono sposati nel 2005, ma si conoscevano da molto più tempo, da quando erano solo due ragazzi. I due all’epoca non poterono sposarsi (la regina Elisabetta non la considerava adatta per essere la moglie del futuro re), ma continuarono a frequentarsi e a essere amanti anche mentre lui era sposato con Lady Diana. La principessa soffrì moltissimo per i tradimenti di Carlo e quindi è facile immaginare perché Harry odi tanto la nuova regina del Regno Unito.

Come riportato da Biccy, il principino tra gennaio e febbraio 2023 l’ha definita “Cattiva, pericolosa, disposta a tutto per arrivare alla corona, falsa, perfida e anche calcolatrice“. Sembra che oggi Camilla sia venuta a conoscenza di queste parole e le abbia commentate.

Camilla e Harry, la reazione di lei davanti alle critiche di lui

Come riportato dal Sunday Times, la regina Camilla ha scoperto delle critiche del principe Harry grazie alla sua migliore amica e accompagnatrice reale Lady Lansdowne. La dama sostiene la nuova regina da tanti anni e in un’intervista per il noto giornale inglese ha dichiarato che c’è rimasta molto male quando ha scoperto di questi brutti commenti da parte del figliastro.

Ha spiegato che Camilla è rimasta molto ferita, ma che non intende farne un dramma. La moglie di re Carlo, infatti, è ormai abituata a ricevere attacchi e brutte parole da tantissimo tempo, sin da quando negli anni ’90 Lady D rilasciò quella storica intervista per la BBC e rivelò pubblicamente i tradimenti dell’ex marito, dal quale aveva appena divorziato.

“Ma lei è forte, è stata cresciuta con questo straordinario senso del dovere per cui si va avanti, non ci si lamenta e si fa buon viso a cattivo gioco: questo l’ha aiutata molto […] Gli ultimi attacchi che ha ricevuto quest’anno dal principe Harry? […] Sì, lei ha saputo e certo che queste parole la feriscono. Harry l’ha ferita con quello che ha detto. Come ha reagito? Lei è una che non si lascia condizionare. La sua filosofia è sempre stata: ‘Non farne un dramma e passerà’“.