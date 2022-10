Regina Elisabetta, la sua eredità se l’è beccata solo lei: che sfregio

Chi ha ereditato i gioielli della defunta regina Elisabetta? La sovrana ha nominato una sola donna: ecco di chi si tratta.

Lo scorso 8 settembre tutto il mondo è rimasto sconvolto dalla notizia della morte della regina Elisabetta. La sovrana inglese si è spenta a 96 anni, dopo aver regnato per ben 70 anni (aveva festeggiato l’anniversario a giugno). Con lei si chiude un’epoca e se ne va uno dei personaggi storici più importanti del Novecento, una donna incredibile in grado di far sopravvivere la monarchia britannica nella nostra era. Adesso il nuovo re è suo figlio, il primogenito Carlo, e molte cose sono state burocraticamente risolte. Ma sapete, per esempio, chi ha ereditato i gioielli della regina? Si tratta di una persona soltanto.

La regina Elisabetta era salita al trono giovanissima, a 26 anni di età, dopo l’improvvisa e prematura morte del padre, re Giorgio V. All’epoca, la principessa si trovava in viaggio in Africa e dovette rientrare immediatamente a Londra. Il protocollo prevede, inoltre, che quando i reali viaggiano, portino sempre in valigia almeno un vestito nero, così da doverlo indossare in caso di lutti inaspettati.

Durante questi settant’anni, la regina è stata al centro della stampa anche per la sua vita privata. Dal matrimonio con il principe Filippo (deceduto nel 2021 a quasi cento anni di età) ha avuto quattro figli: Carlo, Anna, Andrea e Edoardo.

Regina Elisabetta, chi potrà indossare i suoi gioielli

Anche i figli della monarca sono spesso finiti al centro del gossip, basti ricordare il travagliato matrimonio tra Carlo e Diana. Da questa relazione sono nati poi due figli, William e Harry. Harry, in particolare, ha sempre fatto parlare molto di sé, per il carattere ribelle ereditato dalla madre e per il suo matrimonio con Meghan Markle.

Questo matrimonio è molto diverso da quello tra William e Kate. Kate Middleton, storica compagna dell’erede al trono, si è sempre comportata in maniera impeccabile, dimostrando di essere pronta a diventare una grande regina. Proprio lei, infatti, ha ereditato i gioielli della defunta sovrana: solo la principessa del Galles, infatti, ha il diritto di indossarli. La collezione prevede numerosi preziosi, ma non possiamo non citare i famosissimi orecchini di perle e le iconiche spille. Una delle più antiche è a forma di goccia e decorata da una perla, e viene tramandata tra le donne della famiglia reale inglese dai tempi della regina Vittoria.