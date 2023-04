Principe Harry, spunta la liaison con l’attrice italiana: la verità è venuta a galla | È famosissima

La verità è venuta a galla finalmente, spunta l’indiscrezione sulla liaison del Principe Harry con l’attrice italiana famosissima. Harry è di nuovo nei guai, questa volta non con la Royal Family ma con sua moglie Megan Markle?

Finalmente la verità è venuta a galla, non si può più nascondere. Ecco chi è l’attrice italiana famosissima con cui il Principe Harry ha avuto una liaison, generando ancora una volta la parola “scandalo”. Che Harry abbia un debole per le attrici questo è ormai certo, bisogna capire come l’abbia presa “l’altra” attrice che ha sposato, cioè Megan Markle?

Non si sa cosa succederà ai Duchi del Sussex dopo questa vicenda, quello che è certo è che la Royal Family non ha più pace da quando Harry e Megan si sono incontrati. La domanda che sorge spontanea però è se questo flirt di Harry con l’attrice italiana, rovinerà la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III?

Niente posto “ad honorem” per Harry

I Sussex hanno generato uno strappo profondo con la Famiglia Reale che probabilmente non si ricucirà mai. Come sempre, la Royal Family vive di apparenza, ma nel profondo i sentimenti sono ben diversi. Niente sorrisi, niente belle parole, soltanto astio verrebbe rivolto a Harry e Meghan in assenza di telecamere e fotografi. Come tutti sapranno, Harry ha confermato la sua presenza per il 6 maggio, giorno dell’incoronazione di suo padre, il Re Carlo III.

Dalle voci emerse, pare che Harry assisterà soltanto all’incoronazione in stile “toccata e fuga” subito dopo la fine dell’evento. È cosa ormai abbastanza certa che non si fermerà alla fase successiva dei festeggiamenti, forse per evitare di mettersi a confronto con tutta la sua famiglia…famiglia che ad oggi non lo sopporterebbe proprio. Per rimarcare questo netto divario tra di loro, ad Harry sarebbe stato assegnato un posto in decima fila per assistere all’evento, scelta motivata anche dalla voglia del fratello di William di svignarsela a fine evento, senza attirare molto l’attenzione su di lui.

La passione italiana ha conquistato anche Harry

Durante la chiacchierata avvenuta tra Silvia Toffanin e Martina Stella a Verissimo, è venuta a galla finalmente anche la verità sulla liaison tra la nota attrice e il Principe Harry. Martina, è diventata famosa a 16 anni, dopo aver preso parte al film di Gabriele Muccino, L’ultimo bacio. Da lì in poi, grazie alla sua bellezza e alla sua bravura ottenne ulteriori parti in progetti famosi.

In seguito, la sua fama si affievolì e Martina Stella si prese una pausa dal mondo dello spettacolo, concentrandosi su altri progetti di vita, tra cui diventare mamma. La famosa attrice infatti è mamma di Ginevra avuta dal suo ex compagno, Gabriele Gregorini e di Leonardo, avuto con il suo attuale marito, Andrea Manfredonia.

Martina Stella ai microfoni di Verissimo ha raccontato diversi aneddoti della sua vita, dal suo lavoro attuale che l’ha riportata al centro delle scene, da quello che ha provato e perso nella sua adolescenza, dal suo ruolo di mamma fino ad arrivare alla tanto chiacchierata presunta relazione con il figlio più piccolo di Lady Diana, ecco cosa ha dichiarato: “…È stato divertente, ho sempre presto l’aspetto del gossip con grande leggerezza, ironizzavo molto. Ogni volta che uscito con qualcuno era il fidanzato ma lo ricordo con gioia. Mi avevano anche detto che ero stata fidanzata con il principe Harry…”. Verità o soltanto gossip? La Stella ha preferito sorvolare a tal proposito, continuando a far fantasticare i suoi fan sulla vicenda.