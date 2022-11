The Crown 5: la storia vera dietro la controversa intervista di Lady Diana alla BBC

The Crown è senza dubbio una delle serie più famose degli ultimi anni. La quinta stagione mostra un’intervista scandalosa rilasciata dalla principessa Diana: qual è la verità dietro questa storia?

The Crown da diversi anni è una delle serie più seguite. Racconta la storia della monarchia inglese attraverso diverse generazioni, dalla regina Vittoria ai giorni nostri. Da poco è uscita la quinta stagione, che si focalizza sulla regina Elisabetta II e i suoi parenti negli anni ’90, fino alla fine del matrimonio tra Carlo e Lady Diana.

I fan stanno apprezzando molto la serie e anche la regina stessa aveva ammesso di averla vista. Questo prodotto ha contribuito a dare ancora più popolarità alla famiglia più famosa del Regno Unito, ma anche a riportare in luce alcuni aspetti problematici e scabrosi che sembravano ormai dimenticati. Il rapporto travagliato tra il principe (ora re) e l’ex moglie, per esempio, è stato raccontato molto bene. Tutti sanno che il loro non è stato un matrimonio felice, caratterizzato da numerosi tradimenti.

La quinta stagione racconta gli ultimi anni di vita della principessa di Galles, mostrando diversi momenti difficili e criticati, tra cui una famosa e controversa intervista che venne rilasciata nel 1996. Ma qual è la storia vera dietro questa vicenda?

The Crown, la controversa intervista di Lady Diana

Carlo e Diana sono rimasti insieme fino al 1996, ma il loro matrimonio era in crisi da tempo. Spinti a sposarsi su pressione della regina Elisabetta II, presto scoprirono di non essere fatti l’uno per l’altra e che, in particolare, lei non era adatta al rigido protocollo della famiglia reale.

Poco dopo il divorzio, l’ex principessa rilasciò un’intervista di quasi un’ora per la BBC dove raccontò la sua vita all’interno di Buckingham Palace e il rapporto con l’ex marito. Anche la famosa serie tv ha deciso di inserire questo storico avvenimento all’interno della quinta stagione. La principessa (interpretata da Elizabeth Debicki) racconta l’infedeltà del principe (Dominic West) con l’amante Camilla Parker Bowles (Olivia Williams). Rimase nella storia la dichiarazione disarmante: “Eravamo tre in questo matrimonio. Era un po’ troppo affollato“.

Spiegò di aver sofferto anche di numerosi problemi di salute, tra cui bulimia e anoressia nervosa. All’epoca per gli abitanti del Regno Unito questa intervista fu un vero e proprio shock, che contribuì a demolire l’immagine perfetta della famiglia reale. Solo in UK fu seguita da 23 milioni di spettatori e da 200 milioni in tutto il mondo.