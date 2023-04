Royal Family, per Camilla uno schiaffo devastante: non meritava una fine del genere

Schiaffo devastante per Camilla, non meritava una fine del genere. Non ha mai avuto un posto nella Royal Family e adesso ne abbiamo la certezza, ha lottato tanto per raggiungere il suo traguardo e adesso sembra che tutto stia svanendo. Si sono già stufati di lei?

Ennesimo colpo basso ricevuto per la Royal Family, schiaffo devastante per Camilla, la quale non meritava proprio una fine del genere. La rivale di Lady Diana ha sempre sperato di arrivare alla vittoria, ma adesso sembra che tutto sia distrutto per sempre. La moglie di Carlo non è come sembra.

La Regina Camilla non ha mai goduto delle simpatie degli inglesi, in quanto è sempre stata definita “l’altra”, quella che ha “scippato” Carlo a Diana, quella con i denti brutti, quella antipatica, insomma negli anni di appellativi ne ha ricevuti veramente tanti. Chissà se per lei le cose cambieranno adesso che è riuscita finalmente a spostare un quasi Re?

Camilla vuole i suoi nipoti all’incoronazione

In passato, i bambini dal “sangue blu”, durante l’incoronazione dei loro familiari, avevano un ruolo da semplici spettatori. Rimarrà per sempre famosa la foto in cui un Carlo bambino, viene immortalato super annoiato durante l’incoronazione di sua mamma, la Regina Elisabetta. La cerimonia inoltre durò tre ore, causando in quel bimbo di 4 anni una letargia devastante.

Oggi le cose sono cambiate, o meglio Re Carlo e la Regina Camilla hanno deciso di stravolgere un po’ le antiche tradizioni, in quanto vogliono rendere quel giorno un po’ meno teatrale, da come si è potuto capire. Innanzitutto la cerimonia durerà molto meno rispetto a quella di Queen Mary e alcuni dei loro nipoti avranno un ruolo attivo all’evento. Il Principe George, primogenito di William e Kate, avrà un ruolo chiave durante l’incoronazione di maggio del nonno. Con molta probabilità la sua funzione verrà svelata più avanti.

George non sarà solo, in quanto i 5 nipoti di Camilla, rispettivamente i figli dei suoi figli avuti dal suo ex marito (sembra uno scioglilingua), avranno un ruolo che fino a quel momento era svolto solo dalle duchesse, cioè reggeranno il baldacchino sopra la testa della loro nonna/regina.

Scacco matto a Camilla!

È uno schiaffo devastante quello ricevuto da Camilla, in merito alle parole rivoltegli da Harry nel suo libro Spare. La Royal Family viene “scrollata” nuovamente e anche se i figli di Camilla e la sua migliore amica, Lady Lansdowne, la difendono a spada tratta, affermando che la donna ha sposato Carlo solo per amore, quelle parole ormai sono state scritte. In poche parole Harry ha definito la sua matrigna come una persona cattiva, pericolosa e in cerca di fama.

Dalle parole della marchesa, Camilla ci sarebbe rimasta molto male per le parole ricevute, ma: “…lei è in grado di farsi scivolare via tutto. La sua filosofia è sempre stata: “Non farne un dramma e passerà”.