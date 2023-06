Liz Hurley: l’attrice incanta in bikini anche a 57 anni

L’attrice e modella britannica continua a lasciare tutti a bocca aperta.

Liz Hurley, anche sulla soglia dei 58 anni, continua a mostrarsi in splendida forma.

Liz Hurley è senza alcun dubbio una delle attrici non solo più famose d’America ma anche in assoluto più belle e affascinanti. A testimonianza di ciò, sono state pubblicate di recente alcune foto che la britannica classe 1965 ha scattato allo scopo di promuovere il proprio brand di costumi da bagno.

Le foto in bikini di Liz Hurley

Ormai sulla soglia dei 58 anni, Liz Hurley non smette di incantare i propri innumerevoli fan per la propria straordinaria bellezza. L’attrice e modella britannica, con il passare degli anni, non ha perso nulla del proprio fascino, come dimostrano le foto scattate in occasione della promozione del suo brand di costumi Elizabeth Hurley Beach.

La Hurley ha dunque pubblicato sui social le sue foto. L’attrice, per poter sponsorizzare il suo brand di costumi, si è mostrata con un bikini intero color verde acqua. Uno scatto che ha mandato a dir poco in visibilio i vari follower della britannica, che si sono lanciati in commenti entusiasti come il seguente:

“La donna più sexy del mondo“.

Infiniti i commenti di apprezzamento nei confronti di Liz Hurley, che rappresenta un’ulteriore prova di come l’età sia in realtà soltanto un puro e semplice numero.

Ecco di seguito la foto in bikini di Liz Hurley pubblicato sul profilo ufficiale di Instagram dell’attrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Gli ultimi progetti di Liz Hurley

Elizabeth Hurley, nata a Basingstoke il 10 giugno del 1965, è un’attrice e supermodella britannica. Donna immagine per l’azienda cosmetica Estée Lauder dal 1994 al 2001, la Hurley ha fatto strada dunque anche nel mondo del cinema.

Tra i film cui ha preso parte si possono ricordare quelli di Austin Powers, cui se ne aggiungono altri come ad esempio EdTV di Ron Howard del 1999, Il mistero dell’acqua di Kathryn Bigelow del 2000 o anche Indiavolato di Harold Ramis del 2000. Le ultime pellicole in cui ha recitato sono infine Il ragazzo e il grande elefante del 2020 e Natale con il babbo di Philippe Martinez del 2021.

Per quanto riguarda invece le serie tv, Liz Hurley ha preso parte nel corso degli anni a Gossip Girl, The Tomorrow People, The Royals e The Runaways.

In merito alla sfera privata, Liz Hurley è stata legata per ben tredici anni dal 1987 al 2000 a Hugh Grant. Dopo il matrimonio con Arun Nayar terminato con il divorzio nel 2011, Hurley si è poi fidanzata con l’ex giocatore di cricket australiano Shane Warne, una relazione terminata nel dicembre del 2013.