All’incoronazione di Re Carlo III era presente anche l’amante di William?

Pare che all’incoronazione di Re Carlo III fosse presente anche la donna che tutta l’Inghilterra addita come l’amante di William. Sarà vero? Ecco cosa abbiamo scoperto a riguardo.

Anche se il tanto atteso giorno dell’incoronazione del Re Carlo III è arrivato alla fine, la stampa britannica continua a parlare dell’evento per altre ragioni, in quanto pare che alla cerimonia c’era anche la donna che viene indicata dai pettegolezzi come l’amante di William. Questa storia assai nebulosa ha anche delle fonti di verità?

Ovvio che qualche piccolo indizio fa presagire che qualcosa sia successo, però non si capisce se sono solo coincidenze che i paparazzi hanno ingigantito o se ci sia qualcosa di vero. Questa presunta amante di William, un tempo era molto unita a Kate Middleton e a suo marito, ma del tutto inaspettatamente, il giorno dell’incoronazione non si sono degnati nemmeno di uno sguardo, né un saluto né una chiacchiera…coincidenze?

Lo smacco a Kate Middleton

Le altre coincidenze che la stampa inglese ha riportato sui tabloid in merito alla presunta amante del Principe del Galles, oltre alla totale freddezza tra di loro è stato l’abbigliamento della donna. La marchesa, perché di una reali si parla, avrebbe indossato un abito bianco e nero molto simile a quello indossato da Kate Middleton il giorno prima, con abbinate un paio di scarpe nere, usate dalla stessa Meghan Markle in una passata occasione.

Per gli inglesi non ci sono dubbi, questi non sono altro che segni di sfregio verso la moglie di William, la quale si sarebbe tenuta sempre a debita distanza dalla donna avversaria. Il problema della povera Kate è che in un modo o nell’altro dovrà sempre avere a che fare con la marchesa e la sua famiglia, in quanto il marito di costei è stato proclamato, Lord in Waiting, una specie di dama di compagnia al maschile, del Re Carlo III. Inoltre il piccolo George e il figlio della presunta amante di William sono stati entrambi paggetti di Sua Maestà.

Chi è la presunta amante di William?

Durante l’incoronazione di Re Carlo III, alla cerimonia c’era anche la donna che viene considerata dai rumors britannici, come l’amante di William. Era impossibile che lei e la sua famiglia non fossero presenti all’evento in quanto l’amicizia tra le rispettive famiglie è forte da anni, addirittura la nonna della marchesa, è stata la damigella d’onore al matrimonio della Regina Elisabetta II e Filippo.

La donna in questione, altri non è che la marchesa ed ex modella Rose Hanbury, la quale reputazione è in bilico da diverso tempo. Tutto è nato per via di uno scatto sfuocato ma per gli inglesi attendibile, in cui si vedono due soggetti che si baciano. Per i media non c’è dubbio, quei due erano proprio William e Rose. La vicinanza delle abitazioni delle due famiglie reali poi non fa altro che accrescerne il pettegolezzo.

Non si sa quindi se veramente Rose Hanbury sia stata o meno l’amante di William, se i fatti siano reali o inscenati per ricreare lo scoop perfetto, quel che è certo è che qualcosa tra William, Kate e Rose è successo, visto che all’incoronazione di Re Carlo III, non si sono “filati di striscio”.