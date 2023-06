Wax, perché ha litigato con Maria De Filippi

Il cantante Wax ha rivelato perché litigò con la conduttrice Maria De Filippi durante i provini di Amici.

Anche se la ventiduesima edizione di Amici si è conclusa già diversi mesi fa, ancora si parla del talent e, in particolare, dei suoi protagonisti. Questa edizione è stata parecchio movimentata e alla fine ha visto la vittoria del ballerino Mattia Zenzola, specializzato in latino americano. Sul resto del podio si sono piazzati i cantanti Angelina Mango e Wax, nome d’arte di Matteo Lucido.

Proprio Wax in questi ultimi giorni è sulla cresta dell’onda, dal momento che sta proseguendo con il suo tour promozionale per l’Italia, che ha già toccato diverse città. Inoltre, durante il programma, il cantante si è fatto notare per la sua forte personalità e per questo il pubblico non è rimasto troppo sorpreso quando già diversi mesi fa Maria De Filippi dichiarò di aver litigato con lui durante i provini.

Oggi la presentatrice lo ha ormai perdonato da tempo, ma finalmente conosciamo i motivi di questa lite. Proprio lui lo ha rivelato, durante una recente intervista. Tutto è iniziato da una frase che non è stata apprezzata.

Wax e Maria De Filippi, la frase poco apprezzata ai provini di Amici

Durante un’intervista per Diva e donna, Wax ha spiegato perché lui e Maria De Filippi ebbero una discussione durante i provini l’estate scorsa. Tutto è cominciato da una frase che a lei diede molto fastidio: lui, infatti, si presentò davanti ai giudici esclamando: “Buongiorno, signorine!“. Ecco le sue parole: “Sono entrato ad Amici con tantissima rabbia. Ho preso il microfono in mano e ho detto ‘Buongiorno signorine’ davanti a Maria. Sono arrivato ai casting bello arrogante. Non è stata proprio una bella presentazione. Però non c’è mai stata cattiveria“.

La presentatrice non apprezzò le parole, ma permise comunque di continuare l’esibizione: “Maria all’inizio si è un po’ risentita, poi però siamo andati avanti“. Il cantante è riuscito a entrare nella scuola di canto e ballo più famosa di Mediaset grazie soprattutto al supporto di Arisa e, in seguito, in poco tempo ha recuperato anche il rapporto con la conduttrice.

Maria De Filippi, infatti, non ha mai nascosto di ritenerlo uno degli allievi più talentuosi dell’edizione e non stupisce che infatti sia poi arrivato in finale, nonché al terzo posto. Infine, Wax ha rivelato che ha mantenuto un buon rapporto con molti ex compagni, ma soprattutto con la seconda classificata Angelina Mango, che stima tantissimo.