Amici, Arisa si confessa dopo la crisi durante la puntata: “Non mi sono sentita di…”

Durante l’ultima puntata di “Amici”, Arisa si è lasciata andare a un duro sfogo, sfociato nel pianto. Dopo la crisi, la cantante ha voluto spiegare meglio il suo disagio.

La prima puntata domenicale di “Amici” di Maria De Filippi, dopo la conclusione del Festival di Sanremo, ha riservato al pubblico un momento piuttosto critico. Arisa, che a Sanremo ha duettato con Gianluca Grignani, si è lasciata andare a un duro sfogo, mostrando tutta la sua fragilità.

La puntata è stata registrata giovedì scorso, rivelando l’impatto che l’inizio del Festival ha avuto sull’equilibrio emotivo di Arisa. La sua crisi profonda, culminata nel pianto, ha colpito sia il pubblico a casa che i colleghi professori della scuola, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Zerbi e la Cuccarini hanno cercato di consolare la cantante, sottolineando che la semplice partecipazione al Festival non basta per definire la grandezza di un’artista, ma il disagio di Arisa ha mostrato subito radici molto profonde e difficili da gestire: da 2 anni Amadeus non la ammette in gara e questo la destabilizza profondamente.

Dopo aver improvvisato il brano “Let it be” con Angelina Mango e con Federica, Arisa ha dichiarato di non sentirsi abbastanza in gamba: “Io davvero, a volte, mi sento sopravvalutata, non mi sento all’altezza. Sento di essere stata fortunata e basta”.

Arisa e le lacrime ad Amici: su Instagram il chiarimento dell’artista sulla vicenda

Ovviamente, la reazione sui social è stata immediata e anche molto solidale: migliaia di persone hanno condiviso il video di Arisa in lacrime, sostenendola con complimenti e frasi di incoraggiamento, scrivendole anche in privato, tanto che la cantante ha voluto rispondere pubblicamente a tutti.

“Cari amici, vi volevo ringraziare per tutti i messaggi che mi state lasciando in dm, sia per Sanremo, e il duetto con Gianluca, sia per oggi ad Amici” esordisce Arisa. “Evidentemente vi siete sentiti molto toccati dal mio flusso di coscienza, dal mio sfogo. Ogni tanto mi lascio andare e non mi rendo conto di quello che dico e di dove sono. Solo dopo me ne rendo conto”.

“Alla fine non me la sono sentita di tirarmi indietro perché so bene che probabilmente il fatto di farvi sapere che le vite perfette non esistono può essere d’aiuto anche a tutti voi e condividere ogni tanto un momento in cui ci si sente sconfitti è umano e ci sta” ha concluso l’artista.

A Maria De Filippi, infatti, Arisa aveva chiesto di tagliare la parte del pianto, per mostrarsi più forte agli occhi del pubblico. La sua crisi invece, alla fine, va in onda interamente, proprio per offrire uno spunto motivazionale a tutte le persone che seguono il programma e si trovano ad affrontare momenti di difficoltà.