Mattia Zenzola in lacrime ad Amici 22: cosa è successo?

Il giovane ballerino scoppia in lacrime per la sorpresa di Maria: “Hai avuto tanta forza per superare gli ostacoli”. Ecco cosa è successo.

Forti emozioni durante la puntata andata in onda del daytime di Amici 22 . Si avvicina la finale e dei concorrenti in gara in questo entusiasmante talent show in onda su Canale 5, sono rimasti solo in 4 dopo l’eliminazione nella scorsa puntata del cantante Cricca, sfavorito ad Aron suo collega. Ora finalmente si avvicina la puntata finale e Maria De Filippi ha deciso di premiare ognuno di loro con una sorpresa ricca di emozioni.

Lo sa bene il ballerino di latino, Mattia Zenola che ha ricevuto una sorpresa dalla sua mamma: una commovente lettera in cui la donna ha parlato dei momenti difficili che il suo bambino ha dovuto attraversare nella vita. Momenti che l’hanno fatto maturare più di quanto un ragazzo alla sua età possa fare: “Tu di forza per superare gli ostacoli ne hai avuta tanta fin da piccolo. Hai avuto forza nei momenti in cui ti sentivi solo, la forza nel cercare amicizia, amore e bene nelle persone. Anche quando quel bene non arrivava.

“Ricordo ancora quando ti vestivi tutto precisino aspettando che venissero a prenderti per poi rimanere in silenzio quando non succedeva e non arrivava nessuno. prima di ritrovare l’energia e il sorriso con cui hai sempre riempito casa”.

Mattia Zenzola si commuove

Alla vista della lettera, il ragazzo scoppia in lacrime di commozione: dopo quasi 6 mesi lontano da casa senza la possibilità di poter sentire la sua famiglia e i suoi amici, una reazione del genere è più che giustificata, soprattutto per le bellissime parole che sua madre gli ha dedicato.

Delle parole piene d’amore per Mattia da parte della mamma 🧡 #Amici22 pic.twitter.com/Dc3COFunQP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 11, 2023

La mamma di Mattia Zenzola ha infatti continuato la lettera dicendo che: “E a proposito di ostacoli… questa è la vista bellissima che c’è da camera tua, che però tu non volevi vedere quando nei momenti di difficoltà ti rifugiavi nella tua cameretta abbassando tutte le tapparelle. Questo per non fare entrare la luce e chiuderti in te stesso. permettevi solo alla tua cagnolina di entrare a farti compagnia. La tua cameretta era il tuo rifugio, il nido, la tua tana. La tua cameretta è il posto in cui ti sei rifugiato quando è stato male papà e hai avuto paura di perderlo e quando sei uscito da Amici pensando che il sogno fosse finito. Ora che sei alla vigilia della finale, di questo sogno, apri le tapparelle e fai entrare tutta la luce possibile”.

Dopo la lettera, Mattia Zenzola ha incontrato una persona molto speciale: il padre del giovane è infatti entrato in studio per congratularsi con il figlio e sostenerlo durante questo difficile percorso. Ne ha lodato il coraggio e gli ha detto: “Adesso non devi più tirare giù le tapparelle, non chiuderti in te stesso. Sono così fiero e soddisfatto di te e di quello che hai fatto, mi hai regalato la vita ed è bellissimo”.