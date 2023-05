Maria De Filippi: ecco il suo nuovo ruolo in Mediaset

Il nuovo possibile ruolo della conduttrice.

Maria De Filippi potrebbe presto ricoprire un nuovo ruolo all’interno di Mediaset: ecco quale. Ormai da tantissimi anni, Maria De Filippi rappresenta uno dei punti di forza di Mediaset. La conduttrice classe 1961 domina incontrastata da diverso tempo grazie ai suoi numerosi programmi televisivi, che risultano spesso e volentieri essere quelli maggiormente seguiti dai telespettatori.

Una vera e propria garanzia per l’intera Canale 5, anche se la stessa De Filippi potrebbe ritrovarsi molto presto con un ruolo del tutto nuovo.

Maria De Filippi: la pausa prima della ripresa a settembre

Dopo anni e anni di dominio incontrastato potrebbero arrivare cambiamenti significativi per Maria De Filippi per quanto riguarda il proprio ruolo in Mediaset. Anche negli ultimi tempi la conduttrice si è confermata come volto indispensabile di trasmissioni come C’è posta per te, il reality show Amici e Uomini e Donne.

Programmi che restano costantemente all’interno della cerchia di quelli più seguiti a amati dal pubblico, con la concorrenza spesso e volentieri sbaragliata. Al momento, con la fine del mese di maggio e con l’inizio ormai sempre più vicino della stagione estivo, la De Filippi ha iniziato a godersi il proprio meritato riposo.

A prendersi la scena su Canale 5 sarà adesso Temptation Island, che inizierà ufficialmente il prossimo lunedì 26 giugno e che verrà condotto come noto non dalla De Filippi ma da Filippo Bisciglia. Entro settembre, in attesa di ripartire con i suoi programmi, per la conduttrice le cose potrebbero drasticamente cambiare.

Il nuovo possibile ruolo di Maria De Filippi in Mediaset

Stando a diverse voci che sono circolate con sempre più insistenza negli ultimi giorni, Maria De Filippi potrebbe ricoprire un ruolo del tutto nuovo all’interno di Mediaset.

In particolare, a giocare un ruolo estremamente importante in merito sarebbe stata la morte di Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso 24 febbraio. La De Filippi, tornata fin da subito al lavoro dopo il lutto che l’ha colpita, avrebbe accusato pesantemente la perdita del marito, tanto da iniziare a prendere seriamente in considerazione la possibilità di prendersi una lunga pausa dalla conduzione dei suoi programmi tv.

Secondo le indiscrezioni di cui sopra, l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi starebbe così pensando di offrire a Maria De Filippi un ruolo manageriale all’interno dell’azienda, il che allontanerebbe inevitabilmente la diretta interessata dal piccolo schermo. Al momento si tratta però di semplici voci di corridoio che non avrebbero ancora trovato riscontri di natura ufficiale.