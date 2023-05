Angelina Mango, l’annuncio ufficiale | Dopo Amici non finisce qui

Dopo il secondo posto ad Amici di Maria De Filippi, per Angelina Mango non finisce qui.

Per Angelina Mango, dopo Amici di Maria De Filippi, arriva un nuovo annuncio ufficiale importante. Papà Mango sarebbe sicuramente orgoglioso e le ha lasciato alcuni geni fondamentali che potrebbero aiutarla a sfondare nel mondo della musica.

Una grande eredità che lei sta sfruttando al meglio, facendo la gavetta e creandosi le sue esperienze sul campo come tutti i migliori cantanti di oggi. Non vuole la strada facile solo perchè figlia d’arte, come molti altri suoi colleghi. E a quanto pare sta facendo le scelte giuste.

La lettera per Angelina Mango

Angelina Mango, nata a Maratea nel 2001, è figlia di Pino Mango le cui canzoni sono ben note come La rondine, Oro, Bella d’estate. Purtroppo nel 2014 durante un’esibizione il celebre artista italiano è morto per un infarto fulminante, dando un forte dolore alla sua famiglia e ai suoi fan.

La mamma di Angelina, Laura Valente è la famosa cantante dei Matia Bazar, mentre suo fratello Filippo è un famoso batterista. Durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, sua mamma le ha dedicato una lettera molto toccante, di cui riportiamo un breve estratto: “…Sono passati 10 anni, e da allora tu hai fatto 10 anni di gavetta, sei cresciuta, hai imparato tante cose. Ma papà 10 anni fa aveva già capito tutto, nel suo cuore aveva già visto cosa saresti diventata oggi. Testa alta, fiera della tua storia, della tua strada e dei tuoi sacrifici. Tu hai già vinto, hai vinto le tue paure, sai cos’è l’amore, sai amare…”.

Angelina Mango, la tua voce unica ha conquistato la categoria canto di #Amici23 e i nostri cuori. Oggi conquisti anche la copertina della nostra playlist GENERAZIONE Z💖💖 https://t.co/9Bju7Fdgrm pic.twitter.com/JzPa8A5Lzc — Spotify Italia (@SpotifyItaly) May 15, 2023

Il futuro di Angelina

Per Angelina Mango sono periodi ricchi di emozioni e sicuramente non li dimenticherà tanto facilmente. Dopo aver concluso la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata seconda, un annuncio ufficiale l’ha fatta sentire come se su quel podio fosse arrivata prima. Spotify le ha dedicato la copertina della playlist accompagnata da una dedica toccante.

Tutti quanti saranno d’accordo col dire che la voce di Angelina Mango, come quella di suo papà, sa scaldare i cuori di chi l’ascolta, trasportando i fan in un turbinio di emozioni.