Vietato l’uso del bagno ad Al Bano: si è “trovato la polizia all’uscita”

Brutto episodio per Al Bano Carrisi, il quale si è visto negato anche il diritto di andare al bagno. Il cantante non ha passato dei bei momenti, soprattutto per l’arrivo della polizia. Ecco che cos’è successo.

Al Bano Carrisi è su tutte le furie per quello che gli è successo. Il cantante si è visto negare l’uso del bagno e ha passato un brutto “quarto d’ora” con la polizia per le sue proteste. In una realtà in cui ogni diritto della persona ormai è messo in discussione, se ci tolgono anche la possibilità di fare pipì…è finita!

Per questo, il cantante, a prescindere dalla sua fama che non dovrebbe essere un motivo di trattamento speciale nei suoi confronti, in quanto tutti dovrebbero poter rivendicare i medesimi diritti, ha voluto raccontare pubblicamente questo “fattaccio”.

Al Bano se l’è vista brutta anche per un altro motivo

Al Bano Carrisi se l’è vista brutta per due motivi nel giro di pochi giorni, se dopo vi parleremo del suo apparato urinario, adesso vi sveliamo che per poco al suo compleanno ci sarebbe arrivato in “una bara”. Ovviamente stiamo scherzando, ma si sa, gli uomini intelligenti tendono a non fare arrabbiare le donne più di tanto, anche perché la loro reazione potrebbe essere molto esplosiva, soprattutto conoscendo la Power.

Fortunatamente per Al Bano, la sua ex moglie, non ha proprio voglia di discutere e dopo le dichiarazioni del cantante in merito alle cause del suo divorzio da Romina, chiarendo ai fan che non si sono lasciati per la scomparsa della figlia, quanto piuttosto per il continuo uso della cantante della cannabis, la Power ha così chiuso il discorso:

“Happy wife, happy life, ossia moglie felice, vita felice…Come la terra ci insegna, un seme, per quanto prezioso, non può essere lasciato alla mercé delle intemperie ma ha bisogno di protezione all’inizio e poi cura e attenzione costante. Ha bisogno di calore e di sentirsi nutrito…Non serve portare rancore. Voltiamo pagina e andiamo avanti”.

Il bagno negato ad Al Bano

Al Bano Carrisi ha vissuto un episodio molto spiacevole, durante un suo ultimo viaggio aereo diretto a Zagabria per la laurea della figlia Cristel, il cantante ha chiesto di poter usare il bagno, ma la hostess gli ha negato questo suo diritto, generando una polemica senza precedenti con il cantante:

“All’atterraggio ho chiesto di andare in bagno, ma mi è stato impedito, una cosa inaccettabile. Ero seduto al posto 1 A, sono stato operato alla prostata e proprio al momento dell’atterraggio avevo bisogno del bagno e ho chiesto di usarlo…La hostess mi ha risposto che non era possibile e mi ha intimato di sedermi…per l’alterco che avevo avuto con la hostess, mi sono trovato la polizia all’uscita: mi hanno messo in un angolo e hanno voluto controllare il passaporto. Alla fine mi è stato concesso di andare a prendere la valigia. Sono sessant’anni che volo e non mi era mai capitato un inconveniente del genere. Parlo da cittadino: andare in bagno era un mio diritto, è inaccettabile che non mi sia stato consentito…”.