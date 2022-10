Ruby Zerbi e Wax, sono ‘fratelli’ separati alla nascita: questa foto lo dimostra

Wax e Rudy Zerbi hanno fatto pace ad Amici 22. Che gran notizia! Sono passati giorni e giorni dal video in cui l’allievo ha usato delle parole molto forti , per non dire proprio al vetriolo, verso l’insegnante. Ma oggi pare che i due siano arrivati a una tregua. Arisa ha chiesto di incontrare il suo alunno dopo la puntata di domenica e in quel frangente c’era anche Maria De Filippi in collegamento.

La conduttrice ha chiesto a Wax di raccontarsi per far comprendere meglio il suo carattere e i suoi modi di fare. Lui è preoccupato- e pure molto per la verità- di perdere la sua identità, che pensava di averla forte e ben salda oltre che assai sicura. Ma che cosa ha raccontato della sua vita il cantante?

“Vengo totalmente dalla strada”, così ha esordito- senza mezzi termini- il ragazzo nell’iniziare a parlare di se. Ma poi si è immediatamente bloccato. E così Queen Mary, da donna sensibile e immensa professionista quale è, è corsa immediatamente in suo aiuto, sostenendo che chi cresce in strada impara subito a cavarsela da solo. Wax ha poi parlato della sua famiglia, alla quale è davvero ancora oggi molto legato anche se non ha mancato di recargli sofferenza.

“La mia famiglia ha sempre litigato, ogni giorno“, ha svelato. Tuttavia, dopo ogni litigio, tornava- fortunatamente- sempre il sereno.

Quindi ha parlato della sua quotidianità, fatta di urla e disperazione in casa ma anche di arte: difatti sua mamma è una pittrice. Ma in casa sua non sono abituati alle “cose belle”, ergo quando lui entrato a far parte della scuola non sapevano come reagire alla notizia…

Sono due gocce d’acqua!

Durante l’incontro, Arisa ha chiesto di parlare con Zerbi per un doveroso chiarimento, che- in effetti- poi c’è stato. Prima di avere Rudy in collegamento, Maria e la vincitrice di Ballando, hanno parlato della somiglianza tra Wax e Zerbi.

“Vi somigliate tantissimo“, ha detto dichiarato la cantante.

“Siete imbarazzanti“, ha confermato Maria.

Wax non aveva mai visto una foto dell’insegnante da giovane, così Arisa gliel’ha mostrata e si è dovuto arrendere davanti all’evidenza. Ha commentato così: “Oddio! Oddio! Io sono più bello però è vero che c’è somiglianza“. Poi si è collegato Zerbi che si è s immediatamente mostrato assai disponibile a non tornare sull’accaduto che per lui era ormai ” acqua passata”.

Pace fatta

L’insegnante si è sentito dire “flaso bas***do” e lo ha ripetuto anche in puntata domenica ma Arisa gli ha chiesto di non farlo più. Questa la sua richiesta: “Volevo solo chiederti per favore di non fare più riferimento in puntata all’accaduto”. Rudy ha detto di aver ripetuto “falso bast..do” con ironia, perché non ha niente contro Wax.

Rivolgendosi a lui poi ha aggiunto: “So che ti hanno fatto vedere una foto, clamorosamente io e te abbiamo tanti punti in comune e di somiglianza. Siamo due rossini, ci somigliavamo anche. Non è una bella cosa per te, me ne rendo conto. Se farai delle cose che mi piacciono te lo dirò, se farai delle cose che non mi piacciono e mi verrà chiesto ti dirò anche questo. Ma niente di personale, per cui possiamo chiudere qui la questione senza problema. Non rivangheremo“.

Pace fatta- dunque- tra Zerbi e Wax,