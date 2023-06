Amici, ex talenti sbarcano nel programma: successo assicurato

Sarà un successo assicurato per il noto programma, ex talenti di Amici approdano sul suo set e il popolo del web si esalta. Sarà una gioia rivederli in televisione, così potranno finalmente mettere in pratica quello che hanno imparato a “scuola”.

Che il programma, Amici di Maria De Filippi, sia un trampolino di lancio per molti suoi partecipanti è un dato di fatto, basti pensare ad Alessandra Amoroso, Emma e così via. Adesso, ex talenti della scuola più seguita di sempre, approderanno al noto programma e in molti pensano che il successo sarà assicurato.

I fan sono in delirio dopo aver appreso la notizia, anche perché rivedranno i loro beniamini di nuovo in televisione, in una veste diversa da quelli di allievi di Amici, sarà molto interessante capire se i duri insegnamenti che hanno appreso dai severi prof, gli siano o meno serviti nel mondo del lavoro.

Di che programma parliamo?

Prima di svelarvi i nomi degli ex talenti di Amici, dobbiamo innanzitutto svelarvi il nome del programma in questione. Stiamo parlando della nuova edizione di Radio Norba Cornetto Battiti Live, il festival estivo che porta sul suo palco grandi nomi della musica. Diciamo che potremmo paragonarlo ad una specie di Festivalbar, anche se l’iconico show di Vittorio Salvetti, non avrà mai eguali.

Questa edizione di Battiti Live 2023 sarà divisa in cinque tappe live, la prima il 21 giugno a Bari, la seconda e la terza il 24-25 giugno in Puglia e infine il 7 e 9 luglio a Gallipoli. In televisione saranno trasmesse a partire dal 4 luglio sempre su Italia Uno. Tra i grandi nomi della musica, quest’anno ci saranno Emma, The Kolors, Rosa Chemical, Boomdabash, Mr. Rain, Articolo 31, Achille Lauro, Matteo Paolillo, Pinguini Tattici Nucleari e Marco Mengoni.

🔵AMICI NEWS🔵 🔴 secondo alcuni retroscena MATTIA e ALESSIO faranno parte del corpo di ballo di #battitilive 🔴#AMICI22 — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) May 31, 2023

Presenza massiccia di Amici quest’anno a Battiti Live 2023

Ex talent di Amici di Maria De Filippi, sbarcheranno a Battiti Live 2023, il successo sarà assicurato. Per il momento da quello che si può leggere online, i nomi non sono stati ancora confermati, ma pare ci sia una certa sicurezza nel nominarli, ovviamente dovremo aspettare l’ufficialità da parte dell’evento stesso.

Ad ogni modo nel corpo di ballo di Battiti Live 2023, potremmo ritrovare alcuni dei pupilli di Raimondo Todaro e Emanuel Lo, più precisamente, il vincitore di Amici di quest’anno, Mattia Zenzola, il suo migliore amico Christian Stefanelli, lo specialista dell’hip-hop già presente nell’edizione scorsa, Alessio Cavaliere e infine Maddalena Svevi.

Oltre ai big della musica che vi abbiamo descritto in precedenza, sembrerebbe che sul palco, a cantare, troveremo anche Wax, Angelina Mango e Aaron Cenere. Non ci resta che attendere conferme ufficiali per quanto riguarda gli ex allievi di Amici che prenderanno parte a Battiti Live 2023.