Street Fighter: svelato il regista del live action

Finalmente, il reboot sottoforma di live action dell’iconico Street Fighter ha trovato un regista. Anzi, due.

Se vi domandassero: “Qual è il videogioco di lotta più famoso di sempre?”, cosa rispondereste? Difficile non nominare Street Fighter. Il primo capitolo della serie uscì nel 1987 e riscosse subito un enorme successo, inaugurando la stagione dei cosiddetti videogame “picchiaduro”. In seguito, sono nate tantissime altre serie simili, come Tekken e Mortal Kombat.

Oggi Street Fighter conta sette capitoli (ovvero, sei capitoli più Alpha, uscito tra il secondo e il terzo). L’ultimo numero è stato annunciato a giugno del 2022 e dovrebbe finalmente uscire il 2 giugno 2023. Stando alle dichiarazioni, si tratterà questa volta di un Open World, sulla scia di altre iconiche saghe di videogiochi negli ultimi anni, come The Legend of Zelda e Pokémon.

Ma le novità su Street Fighter non si fermano qui. Già qualche tempo fa la casa di produzione Legendary Pictures aveva dichiarato che avrebbero portato al cinema un live action del videogame: oggi abbiamo finalmente il regista. Anzi: si tratta di una coppia, che ha rinunciato a un altro progetto importante per dedicarsi interamente a questo.

Street Fighter, Daniel e Michael Philippou gireranno il live action

Finalmente abbiamo i nomi dei registi di Street Fighter: si tratta dei fratelli Daniel e Michael Philippou, coppia molto nota all’interno del mondo cinematografico e che vanta un importante curriculum alle spalle. Come riportato da Coming Soon, i due starebbero per firmare il contratto mentre sono ancora sulla cresta dell’onda dopo aver diretto l’horror Talk To Me, che non è ancora uscito. Il film è stato distribuito durante il Festival di Cannes del 2022 e ha ottenuto un buon successo.

I due registi hanno deciso di dedicarsi a Street Fighter dopo aver rinunciato a un altro progetto importantissimo: James Gunn gli aveva offerto di dirigere un film per i DC Studios, ma loro hanno rifiutato. “Ci hanno offerto un progetto, ma al momento abbiamo deciso di non accettarlo. Vogliamo lavorare sul nostro materiale originale per il momento“.

Per ora non abbiamo notizie sul film, né sulla trama né sul cast, tantomeno la data di uscita ufficiale al cinema. Quello che è certo è che il pubblico del mondo dei videogame non vede l’ora di vedere il live action di Street Fighter, soprattutto dopo quello di Mortal Kombat. Il 20 settembre, inoltre, uscirà anche Gran Turismo, ispirato all’omonimo videogioco sulle auto da corsa.