Megan Fox si trasforma in un elfo (VIDEO)

Video e foto di Megan Fox nei panni di un famoso elfo, iconico personaggio di un videogame. Stiamo parlando di Zelda di The Legend of Zelda.

Megan Fox è un personaggio del mondo dello spettacolo piuttosto altalenante in quanto è passata dalle stelle, per via delle sue apparizioni cinematografiche, direttamente alle stalle per i suoi vissuti in fatto di cuore. Mamma di tre bambini ed ex moglie di Brian Austin Green, la Fox non è proprio famosa per essere la classica mamma “chioccia”.

Sperando quindi di far parlare di sé non per la sua vita privata, ma per altro, Megan Fox incanta i suoi fan nel video in cui la si vede trasformata in un elfo dei videogiochi molto famosi. Direttamente da The Legend of Zelda, vediamo nelle foto di seguito Megan e il suo fidanzato Machine Gun Kelly, nei panni di Zelda e Link.

Le polemiche sui suoi travestimenti

Sicuramente i protagonisti assoluti per i migliori (non tutti) travestimenti di questo ormai passato Halloween sono stati Megan Fox e il suo fidanzato Machine Gun Kelly. I due, per tentare di distrarre i fan dalle recenti polemiche che li hanno visti protagonisti nel mondo del gossip per la loro relazione molto inquietante, si sono concentrati sulla festa più “cattiva” dell’anno.

Li abbiamo visti indossare i panni di Pamela Anderson e Tommy Lee, di una coppia di vampiri e dei personaggi di The Legend of Zelda. Nel mezzo di questi travestimenti c’è stata un’interpretazione però che non è piaciuta ai fan cattolici che seguono la star. Abbiamo visto Megan Fox legata ad un guinzaglio inginocchiata mentre in posa sacrilega prende l’ostia dal suo compagno versione prete blasfemo. Come si poteva immaginare il loro spettacolino gli ha rivolto una grossa quantità di critiche.

Meglio con Zelda…

Sicuramente Megan Fox e il suo fidanzato hanno ricevuto più like per la loro metamorfosi in Zelda e Link. Anche se sono passati ormai diversi giorni dalla fine di Halloween e si sta iniziando a pensare come addobbare la casa per il prossimo Natale, la Fox viaggia controcorrente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Megan Fox (@meganfox)



Megan Fox ha pensato bene di rilasciare adesso sul suo profilo social delle foto e un video del suo make up fantasy a “scoppio ritardato” dello scorso Halloween, forse per riportare l’attenzione su di lei.

In abiti succinti e scollati, la Fox si è mostrata in tutto il suo splendore mentre era alle prese insieme alla sua truccatrice, durante la realizzazione del make up che l’ha vista diventare l’elfo Zelda. Ovviamente il risultato è semplicemente perfetto.