Speak No Evil, MacKenzie Davis entra a far parte del cast del remake horror di Blumhouse

Anche l’attrice MacKenzie Davis si aggiunge al cast dell’horror Speak No Evil, che tornerà al cinema con un remake di Blumhouse.

Come riportato da Deadline, MacKenzie Davis ha appena firmato il contratto come protagonista femminile di Speak No Evil, nuovo film horror che sarà prodotto da Blumhouse. Sarà un remake dell’omonimo thriller norvegese uscita al cinema nel 2022 e si stima che dovrebbe arrivare nelle sale il 9 agosto 2024.

MacKenzie Davis non è estranea al genere horror, dal momento che ha già recitato in La casa del male (The Turning in originale) nel 2020, che prevedeva anche diversi elementi sovrannaturali. L’attrice, inoltra, vanta un curriculum decisamente notevole ed è abituata a lavorare nelle scene d’azione e drammatiche. Si consideri che ha recitato anche in Blade Runner 2049 nel 2017 e in Terminator: Destino oscuro nel 2019. Inoltre, è apparsa anche in serie tv come Black Mirror, Station Eleven e Love, Death & Robots.

Al suo fianco ci sarà James McAvoy come controparte maschile. L’attore ha già firmato per il remake alcune settimane fa ed è noto soprattutto per il ruolo del mutante Charles Xavier nella saga di X Men, ma ha recitato anche in drammi come L’ultimo re di Scozia e in horror psicologici come Split e Glass.

Speak No Evil, il thriller norvegese diventa un horror con Blumhouse

In originale, Speak No Evil era più un thriller, ma grazie a Blumhouse si tingerà anche di horror. Il film norvegese raccontava la storia di due famiglie che si incontravano durante una vacanza in Toscana. Molto presto, però, le cose iniziano ad assumere una piega inquietante e le due famiglie norvegesi cercano di rimanere calme e educate nell’affrontare la situazione.

L’originale è stato diretto da Christian Tafdrup, che aveva anche collaborato alla sceneggiatura con il fratello Mads. Il remake di Blumhouse, invece, sarà diretto da James Watkins, noto soprattutto per essere stato il regista dell’horror The Woman in Black. In cabina di produzione ci sarà ovviamente Jason Blum, ma anche Paul Ritchie, Jacob Jarek, Bea Sequeira e lo stesso Christian Tafdrup. La Blumhouse è particolarmente nota nel mondo degli horror: uno dei titoli più famosi è il recente M3GAN, di cui è già stato confermato il sequel.

Per ora non ci sono ancora tantissime informazioni sul film e non si conosce il resto del cast o se ci sarà almeno un sottotitolo a distinguerlo dall’originale. Per ora si conosce solo la data di uscita al cinema, che dovrebbe cadere tra più di un anno, il 9 agosto 2024.