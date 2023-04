Superman Legacy, James Gunn annuncia la pre-produzione

Il regista James Gunn ha annunciato che il progetto Superman Legacy è ufficialmente in produzione.

Finalmente abbiamo degli aggiornamenti sul reboot Superman Legacy, il nuovo progetto DC. Il regista James Gunn ha pubblicato una foto su Twitter della sceneggiatura, annunciando che il film è entrato ufficialmente in pre-produzione e che lui si occuperà di dirigerlo durante questa fase.

Dopo i recenti cambiamenti ai vertici della DC, molti progetti sono stati modificati, mentre altri addirittura cancellati. Per questo, si sa che non ci sarà Henry Cavill nel nuovo film dedicato a Superman, ma non abbiamo ancora i nomi di chi farà parte del cast. Si conosce, tuttavia, qualche dettaglio sulla trama: come dichiarato dallo stesso regista, il film racconterà della storia del protagonista che cerca di trovare un equilibrio tra la propria eredità kryptoniana e l’educazione da essere umano che ha ricevuto dai suoi genitori adottivi, Jonathan e Martha Kent.

James Gunn, durante un’intervista per Rolling Stone, ha anche spiegato che questo nuovo film avrà un’atmosfera completamente diversa rispetto ai precedenti incentrati sui supereroi.

Superman Legacy, l’annuncio della sceneggiatura

Poche ore fa James Gunn ha postato su Twitter la copertina della sceneggiatura di Superman Legacy, citando anche l’85simo anniversario del supereroe più famoso di sempre. “Sono onorato di far parte dell’eredità. E quale giorno migliore del Superman Anniversary Day per immergersi completamente nella prima pre-produzione di “Superman: Legacy”? I costumi, le scenografie e molto altro ora sono operativi“, ha scritto attraverso il proprio account ufficiale.

I’m honored to be a part of the legacy. And what better day than #SupermanAnniversary Day to dive fully into early pre-production on #SupermanLegacy? Costumes, production design, and more now up and running. pic.twitter.com/TJYpCRmdsf — James Gunn (@JamesGunn) April 18, 2023

Il regista ha anche fatto un paragone anche con I guardiani della galassia, un’altra saga molto importante che ha diretto – e di cui uscirà presto il terzo capitolo. Ha spiegato che Superman e I Guardiani sono film molto diversi tra loro: nel caso dei Guardiani, infatti, lo considera più un progetto “rock”, che un semplice adattamento di un fumetto. “Non è che Superman avrà esattamente la stessa atmosfera di un film dei Guardiani. In realtà è molto diverso… Penso che sarei interessato ad un Krypto live-action, indipendentemente dal fatto che avessi avuto o meno a che fare con Rocket“.

Ancora non si sa nulla sul nuovo cast, se non che Henry Cavill questa volta non riprenderà il ruolo di Superman, nonostante il successo dello scorso film. Tuttavia, l’attore potrebbe tornare grazie a The Flash, che introdurrà il concetto di Multiverso nel rinnovato DC Universe. Non si hanno altre informazioni, se non che Superman Legacy dovrebbe uscire al cinema l’11 luglio 2025.