Street Fighter: presto il film tratto dal noto videogioco

Avviato il progetto per l’adattamento cinematografico del celebre videogioco.

La Legendary ha acquisito i diritti per la realizzazione del film di Street Fighter.

Periodo enormemente propizio questo per quanto riguarda l’arrivo nei cinema di adattamenti tratti dai videogiochi. Dopo lo straordinario successo di The Last Of Us, la cui prima stagione ha conquistato l’apprezzamento unanime da parte di pubblico e critica, ad unirsi alla schiera dei giochi portati su grande schermo è ora anche il celeberrimo Street Fighter.

Il film di Street Fighter

La società di produzione della Legendary Entertainment, nota per il cosiddetto Monsterverse e per aver portato su grande schermo film di successo come ad esempio la trilogia di Batman di Christopher Nolan, Watchmen, Dune o anche Detective Pikachu, è riuscita ad ottenere i diritti cinematografici per la realizzazione dell’adattamento di Street Fighter, noto videogioco picchiaduro e tra i più importanti in assoluto nel genere insieme ad altri titoli come Tekken o anche Mortal Kombat.

In particolare, la Legendary ha stretto un accordo con la Capcom, azienda giapponese che ha dato origine al gioco e che ha concesso i diritti di sfruttamento non solo per il cinema ma anche per l’ambito televisivo. Una sorta di garanzia, questa, per quanto riguarda la buona riuscita del prodotto, che si spera possa risultare quanto più fedele possibile alla versione videoludica. Secondo altre indiscrezioni, i lavori per un primo film sarebbero ormai già stati avviati.

I due precedenti

L’adattamento di Street Fighter per il grande schermo non rappresenta in realtà una novità. I precedenti sono infatti due, anche se i risultati finali hanno lasciato parecchio a desiderare: il primo è stato Street Fighter – Sfida Finale del 1994 di Steven E. de Souza con Jean-Claude Van Damme nei panni del protagonista, il secondo consiste invece in Street Fighter – La Leggenda del 2009 di Bartkowiak con Kristin Kreuk nelle vesti di Chun-Li.

Le cose non migliorano se si guarda ad altri adattamenti di prodotti Capcom come per esempio Monster Hunter e soprattutto Resident Evil, mentre gli altri picchiaduro summenzionati come Tekken e Mortal Kombat non hanno certamente avuto maggior fortuna.

La tendenza, però, sembra però nell’ultimo periodo essere notevolmente cambiata, con l’esempio di The Last Of Us accompagnato da altri esperimenti che sembrerebbero ben riusciti come l’ultimo Tetris con Taron Egerton o soprattutto Super Mario Bros, che farà il suo approdo nelle sale italiane nella giornata del 5 aprile.

La saga videoludica

Quella di Street Fighter è una saga che ha segnato in maniera indelebile la storia dei videogiochi. Dopo l’esordio avvenuto nell’ormai lontanissimo 1987, il gioco ha visto aumentare sempre più la propria popolarità. Dopo il secondo e il terzo capitolo usciti rispettivamente nel 1991 e nel 1997, si è così arrivati fino all’ultimo Street Fighter V del 2016. Grande attesa, infine, per Street Fighter 6, che arriverà su Playstation 4, Playstation 5 e Xbox Series X/S il prossimo 2 giugno.