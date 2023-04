Talk to me: il trailer del film horror

Talk to me è il film horror che segna il debutto alla regia dei gemelli Phillipou.

Il trailer ufficiale del nuovissimo film horror Talk to me.

Nel corso dell’ultima edizione del Sundance Film Festival dello scorso mese di gennaio è stato presentato un film che sembrerebbe aver già conquistato ampio consenso da parte della critica. Si tratta, per la precisione, di Talk to me, nuovo film diretto dai gemelli Philippou, al loro esordio alla regia, e di cui è uscito da pochissimo il trailer ufficiale.

Il trailer di Talk to me

Il film Talk to me segnerà il debutto cinematografico alla regia per i gemelli Danny e Michael Phillipou. Ad occuparsi della produzione del film sarà lo studio A24, divenuto celebre negli ultimi anni per aver messo su pellicole dallo straordinario successo come The Vvitch e soprattutto Everything Everywhere All At Once, che ha dominato l’ultima edizione dei Premi Oscar con ben sette statuette tra cui anche quella di miglior film.

I fratelli Philippou, di nazionalità australiana, sono diventati famosi negli ultimi tempi grazie al loro canale YouTube RackaRacka: i contenuti proposti e pubblicati dai due riguardavano spesso e volentieri video horror-comedy in live action. In questo modo i ragazzi hanno finito con l’attirare le attenzioni della Causeway Films, società di produzione australiana che ha già prodotto importanti film horror come Babadook. Da qui la decisione di coinvolgerli all’interno del progetto Talk to me.

Ecco di seguito il trailer ufficiale di Talk to me, film che farà il suo approdo nelle sale cinematografiche americane il prossimo 28 di luglio e che farà il suo arrivo anche in Italia grazie a Plaion Pictures.

Il cast e la trama del film

Il cast di Talk to me, la cui sceneggiatura è stata curata da Danny Phillipou con la collaborazione di Bill Hinzman, è composto principalmente da Sophie Wilde e, soprattutto, da Miranda Otto, attrice australiana diventata celebre a livello mondiale grazie al ruolo di Eowyn nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson.

Completano il cast, tra gli altri, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji, Alexandria Steffensen, Zoe Terakes, Chris Alosio e Marcus Johnson.

Per quanto riguarda invece la trama del film, Talk to me è incentrato su un gruppo di ragazzi che decidono di dedicarsi a delle sedute spiritiche con l’ausilio di una strana e inquietante mano imbalsamata: in questo modo, i partecipanti permettono ad uno spirito di entrare in possesso dei loro corpi per una durata massima di 90 secondi, con i giovani ragazzi che perderanno però molto presto il controllo della situazione.