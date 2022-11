Gran Turismo: iniziate le riprese con David Harbour

L’attore David Harbour ha dichiarato ufficialmente che sarà nel cast di Gran Turismo, film ispirato all’omonima serie di videogiochi. Su cosa si concentrerà la trama?

L’11 agosto 2023 uscirà al cinema Gran Turismo, film ispirato al famosissimo videogame. Il regista scelto è Neill Blomkamp e la Sony Pictures ha annunciato che le riprese sono già cominciate. I fan non vedono l’ora di vedere il loro gioco preferito proiettato sul grande schermo: ma come verrà adattato? Si focalizzerà su una storia vera.

Il film racconterà la vera storia di Jann Mardenborough, giovane giocatore di videogame, ma anche grande appassionato di macchine da corsa. Il ragazzo si è avvicinato ai motori proprio grazie a questo gioco e alla fine è arrivato a correre davvero. Non solo ha vinto una lunga serie di competizioni Nissan, ma in seguito è anche diventato un pilota professionista.

La pellicola si concentrerà sulla sua vita da adolescente e per questo ruolo è stato scelto Archie Madewke, classe 1995. L’attore è inglese e nella sua filmografia può vantare diversi progetti degni di nota. Ha lavorato per il cinema e per la televisione: nel 2019 era nell’horror Midsommar – Il villaggio dei dannati e nel 2021 in Voyagers. Ha lavorato anche in alcune serie tv, e dal 2019 interpreta Kofu in See, ispirata ai libri di Stephen King.

Ma ecco qualche altra informazione su questo film in uscita, che promette di essere davvero spettacolare.

Gran Turismo, tutte le informazioni sul nuovo film in uscita

Di recente, come riportato da comingsoon.it, l’attore David Harbour ha rilasciato un’intervista dove ha parlato del suo nuovo ruolo e di come il regista Neill Blomkamp sta gestendo il progetto.

“Neill è così cool ed è un regista così bravo che è stata davvero una gioia lavorare a questo film che sarà… qualcosa che non vi aspettate, con lui al timone il film e il videogame acquistano crudezza e profondità. Non vedo l’ora che possiate vederlo. Le simulazioni di corse, chi l’avrebbe mai detto? Quei ragazzi sono incredibili”.

Il cast è già formato e vanta personaggi importantissimi del mondo del cinema. Oltre a David Harbour, ci saranno Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Halliwell-Horner, Daniel Puig, Josha Stradowski e Thomas Kretschman.

L’attore non vede l’ora di iniziare a lavorare seriamente alle riprese, così come i fan non possono aspettare per recarsi al cinema e scoprire se il film sarà all’altezza del loro videogame preferito. E voi cosa ne dite, andrete a vederlo?