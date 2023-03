Pokemon Detective Pikachu: in arrivo il sequel

Il film del 2019 Pokemon Detective Pikachu avrà presto un proprio sequel.

Confermato ufficialmente il seguito del film diretto da Rob Letterman.

I Pokemon non passano mai di moda. Le celebri e simpatiche creature che hanno accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di tantissimi appassionati negli anni Novanta e Duemila e non solo sta per ripresentarsi al cinema con un nuovo film.

Il sequel di Pokemon Detective Pikachu

Il 9 maggio del 2019 c’era stato l’arrivo nelle sale cinematografiche italiane di Pokemon Detective Pikachu, film a tecnica mista diretto da Rob Letterman. Uno dei tanti, tantissimi, prodotti, tra videogiochi, anime e manga, ispirati alle avventure dell’amato Pikachu.

La pellicola, co-prodotta da Warner Bros, The Pokemon Company e Legendary Pictures, ha rappresentato il primo film in live action sui Pokemon e ha ottenuto un ottimo successo per quanto riguarda gli incassi al botteghino: a fronte dei 150 milioni circa impiegati per la produzione sono stati incassati circa 410 milioni di dollari, 138 solo tra Stati Uniti e Canada. Un esperimento riuscito, il che ha portato alla decisione di produrre un sequel.

A dare conferma della cosa sono stati direttamente Warner Bros, Legendary Entertainment e Discovery. Primi indizi su un possibile secondo capitolo risalivano comunque in realtà già al 2019, con il 2022 che ha visto infine andare in porto un accordo di distribuzione tra la Legendary Entertainment e la Sony Pictures Entertainment.

Pokemon Detective Pikachu: la regia e il cast

Di notizie al riguardo, come ovvio, non ve ne sono ancora molte. La regia del sequel verrà però sicuramente affidata a Jonathan Krisel, tra i produttori esecutivi della serie tv Portlandia.

Si sa molto di meno per quanto riguarda il possibile cast. Di sicuro Justice Smith, già protagonista di Pokemon Detective Pikachu, vorrebbe tornare a ricoprire un ruolo di primo piano in questo sequel come già lasciato intendere da alcune dichiarazioni di qualche anno fa.

Da allora, l’attore ha recitato in altri film come Raccontami di un giorno perfetto e, soprattutto, Jurassic World – Il Dominio del 2022. In più, Smith fa parte del cast del film Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, pellicola basata sul famoso gioco di ruolo che arriverà nelle sale italiane alla fine di questo mese di marzo.

Tornando al sequel di Detective Pikachu, l’unica conferma ufficiale oltre a quella del regista sembra riguardare per il momento la sceneggiatura, che sarà affidata a Chris Galletta. Ad essere coinvolto nel progetto dovrebbe infine esserci ancora una volta anche Ryan Reynolds, che aveva tra l’altro dato la voce proprio a Pikachu nel film del 2019.