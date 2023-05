Mamma mia!: possibile un terzo film con Meryl Streep

La saga di Mamma mia! potrebbe proseguire con un terzo film.

Si fa avanti l’idea di un terzo film di Mamma mia! con il ritorno di Meryl Streep.

La possibilità di poter assistere molto presto ad un terzo film di Mamma mia! sembrerebbe farsi via via sempre più concreta. La saga cinematografica iniziata nel 2008 con il primo film diretto da Phyllida Lloyd e proseguita poi con il secondo dal titolo di Mamma mia! Ci risiamo del 2018 diretto invece da Ol Parker è dunque pronta ad arricchirsi di un terzo capitolo con Meryl Streep ancora una volta presente nel cast.

Mamma mia!: le novità sul terzo capitolo

Il terzo film di Mamma mia! è invocato a gran voce praticamente da tutti, non solo dal pubblico che ha apprezzato enormemente i primi due film della saga ma anche e soprattutto dagli stessi attori del cast dei precedenti capitoli. Per il secondo film del 2018 si è dovuto attendere addirittura dieci anni, ma l’attesa per una nuova pellicola dovrebbe essere estremamente minore.

Il regista oltre che autore del sequel del primo film Ol Parker ha svelato di recente alcune possibili novità in merito ad un terzo film facendo riferimento in particolare ad alcune idee che sarebbero venute alla produttrice Judy Craymer. Quest’ultima, secondo la quale Mamma mia! sarebbe stata pensata fin dall’inizio per essere una trilogia, ha tra l’altro avuto modo di parlare direttamente dell’argomento nel corso di un’intervista a Deadline:

“Una storia per un terzo film c’è e penso che Meryl Streep dovrebbe tornare. In caso di sceneggiatura giusta credo che lo farebbe, le era piaciuto molto interpretare la parte di Donna Sheridan“.

La Craymer, dopo aver espresso la volontà di far tornare eventualmente nel cast tutti gli attori dei primi due film, ha confermato come non vi sia ancora nulla di ufficiale per quanto riguarda il terzo capitolo. A rivelare i piani iniziali in merito ad una trilogia è stata però la stessa produttrice, che ha fatto parte fin dall’inizio insieme anche ai due membri degli ABBA Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus della Littlestar, fondata nel 1997 e detentrice di tutti i diritti relativi ai primi due film.

I primi due film con Meryl Streep

Come ben noto, Mamma Mia! rappresenta un adattamento cinematografico del musical omonimo basato sulla musica del celebre gruppo svedese degli ABBA. Il primo film della saga, il cui titolo si rifà allo storico omonimo brano del gruppo, è uscito nel 2008 ed ha avuto fin da subito uno straordinario successo grazie anche ad un cast stellare composto tra gli altri da Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgard.

Il secondo film del 2018, sia sequel che allo stesso tempo prequel, è stato ugualmente apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, con il cast che oltre agli attori del primo capitolo ha visto l’ingresso anche di Lily James nei panni di una Donna Sheridan più giovane.