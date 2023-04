Ana De Armas non sarà la nuova Wonder Woman

L’attrice Ana De Armas ha spiegato di apprezzare molto il lavoro della collega Gal Gadot e che non la rimpiazzerà nel prossimo adattamento di Wonder Woman.

Già da alcune settimane si sa che non ci sarà Wonder Woman 3. All’interno dei DC Studios si stanno muovendo dei forti cambiamenti, che hanno spinto James Gunn e Peter Safran a rivedere il programma dei film in uscita nei prossimi anni. Come sappiamo, a farne soprattutto le spese sono stati Henry Cavill e Gal Gadot, che hanno perso i sequel di Superman e Wonder Woman.

Riguardo al progetto di Henry Cavill, si sa che è stato escluso dal cast perché il nuovo Superman Legacy racconterà la storia di un Clark Kent più giovane e quindi l’attore non andava più bene per il ruolo. Il film è entrato in pre-produzione pochi giorni fa, mentre invece le informazioni su Wonder Woman sono ancora incerte.

Wonder Woman 3 è stato cancellato, ma non è ancora chiaro il futuro di Gal Gadot all’interno dell’universo DC, dal momento che ha ripreso regolarmente il ruolo di Diana Prince in Shazam! La furia degli dei. A tal proposito, Wired ha provato a intervistare la collega Ana De Armas, che si pensava essere la nuova candidata per il ruolo.

Wonder Woman, secondo Ana De Armas dovrebbe continuare Gal Gadot

Durante l’intervista a Wired, Ana De Armas ha dichiarato: “Be’, mi pare che Gal Gadot stia facendo un ottimo lavoro. Penso che dovrebbe continuare“. L’attrice ha quindi negato di essere stata scelta per essere la nuova Wonder Woman nel nuovo progetto – ancora non del tutto chiaro – della DC.

L’artista classe 1988 è una delle personalità spagnole più influenti del momento. Si è fatta notare soprattutto nel 2022 nel film Blonde, dedicato a Marilyn Monroe, per il quale ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui la nomination agli Oscar come Miglior attrice protagonista. Il 21 aprile, invece, è tornata con Ghosted, film disponibile su Apple, in cui recita al fianco di Chris Evans.

Per quanto riguarda Gal Gadot, ancora non si sa se riprenderà di nuovo il suo ruolo, ma sembra che comunque non provi rancore, nel caso in cui venisse rimpiazzata da un’altra attrice. Quando venne annunciato, infatti, che Wonder Woman 3 era stato cancellato, aveva pubblicato un twitt, dichiarando di essere sempre stata felice e grata per aver potuto interpretare questo grandissimo personaggio femminile. Anche la regista Patty Jenkins si è detta disponibile a lavorare su un nuovo, eventuale progetto sulla supereroina.