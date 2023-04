Beautiful: il cast al completo a Roma per alcune riprese

Il cast della soap opera più guardata in Italia, Beautiful, riunito a Roma per girare alcune puntate della serie. Ecco i dettagli.

Il famosissimo e inaffondabile cast di Beautiful, la soap opera statunitense che va in onda dal 23 marzo del 1987, ed è la più seguita al mondo, nei prossimi giorni arriverà proprio qui in Italia, precisamente nella capitale, per girare alcune scene di alcune puntate.

A parlarne è stato proprio l’Hollywood reporter, che ha rivelato che: “Secondo alcune indiscrezioni sarà a Roma la città scelta per ospirare la puntata italiana dello show, trasmesso nel nostro paese da Canale 5, che negli Stati Uniti ha superato una settimana fa la soglia record dei 9000 episodi. Sarebbe in corso in questi giorni la selezione delle comparse: oltre a Piazza Navona, Piazza di Spagna e Colosseo la troupe potrebbe spostarsi al GIanicolo e in altre location significative della Capitale”.

Le giornate di riprese dovrebbero essere quelle del 15, 16 e 17 maggio e coinvolgerebbero sette degli attori protagonisti nella serie tv.

Chi sarà presente a Roma?

A Roma infatti sono previsti arrivare Katherine Kelly Lang, la protagonista indiscussa che interpreta Brooke, Thorsten Kaye, già in Italia per progetti personali, l’attore protagonista con il ruolo di Ridge, Jaqueline Maclnnes Wood, nel ruolo di Steffy, Annika Noelle nel ruolo di Hope.

E ancora Scott Clifton nel ruolo di Liam, Matthew Atkinson che interpreta Thomas e per finire, Lawrence Saint- Victor nel ruolo di Carter.

Non è però la prima volta che il cast della serie per il piccolo schermo passi in Italia per girare qualche scena: l’ultima volta che Beautiful è sbarcato in italia è stato nel 2013. In quell’anno infatti, il cast e la troupe del programma si era spostato in Puglia per realizzare ben dieci episodi girati tra Polignano a Mare, Alberobello e Fasano. Per l’occasione, sfruttarono i bellissimi paesaggi di queste tre città pugliesi per celebrare il matrimonio tra Hope e Liam e quelle di Ridge e Brooke.

Fun Fact: a girare le nozze fu chiamato l’attore italiano Luca Cavani, ex vincitore del reality show L’isola dei famosi, che ha preso parte ad altri show per il piccolo schermo come Distretto di Polizia, n posto al sole e Don Matteo e che tralaltro, l’anno scorso ha fatto coming out e presentato in pubblico il suo fidanzato Alessandro Franchini.