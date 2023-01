Il post ironico di Chris Evans sulla riabilitazione di Jeremy Renner

L’attore Chris Evans ironizza sul post di aggiornamento del collega Jeremy Renner, la risposta dell’attore è semplicemente perfetta. Siparietto divertente per risollevare gli animi.

L’ironia e l’amore della famiglia e dei suoi amici (e fan), sono questi gli ingredienti che stanno permettendo a Jeremy Renner di andare avanti per tentare di riprendere “in mano la sua vita” dopo il terribile incidente a cui è stato sottoposto ad inizio anno.

Jeremy Renner è tornato a casa, ma la strada verso una vita normale è ancora molto lunga. A tirargli su il morale però ci pensano i suoi amici, tra cui il collega Chris Evans che con il suo post ironico, riesce a far sorridere Jeremy, sofferente per la riabilitazione.

La ripresa sarà ancora molto lunga

L’attore Jeremy Renner alias Occhio di Falco degli Avengers, ad inizio anno ha subito un incidente terribile. Nella sua casa vicino al Lago Tahoe, per tentare di aiutare un familiare rimasto “intrappolato” nella neve con l’automobile, Renner è stato schiacciato dal suo “gatto delle nevi”. Il mezzo che pesa diverse tonnellate, gli ha schiacciato il torace e diverse altre parti del corpo.

Renner ha subito diverse operazioni da quando ha subito l’incidente. Oggi è tornato a casa, ma la via per la guarigione è ancora molto lunga. Innanzitutto dovrà subire altre operazioni, in quanto i medici hanno deciso di eseguire gli interventi a distanza l’uno dall’altro per permettere al corpo di riprendersi. Inoltre dovrà svolgere molta riabilitazione, il suo manager ha infatti dichiarato che ci vorranno due anni prima che Jeremy possa riprendersi. Circolano anche voci, speriamo non vere, che qualora la riabilitazione non desse i risultati sperati, l’attore dovrebbe subire l’amputazione della gamba.

Il post delle risate

Da poco rientrato a casa, Jeremy Renner informa quotidianamente i suoi fan, tramite aggiornamenti sui social delle sue condizioni. Nell’ultimo post, Jeremy viene immortalato durante una delle tante sedute (dolorose) di riabilitazione. L’attore ha dichiarato in merito alla sua salute: “Queste oltre 30 ossa rotte si ripareranno, diventeranno più forti, proprio come l’amore e il legame con la famiglia e gli amici si approfondiscono. Gli allenamenti mattutini, i propositi sono cambiati del tutto in questo particolare nuovo anno…. Nato da una tragedia per tutta la mia famiglia e rapidamente trasformatosi in amore. Voglio ringraziare tutti per i loro messaggi e la premura per me e la mia famiglia…. Tanto amore e apprezzamento a tutti voi”.

That’s one tough mf’er. Has anyone even checked on the snowcat??? Sending so much love ❤️ https://t.co/Wc9M0EhL9d — Chris Evans (@ChrisEvans) January 21, 2023

Il suo collega e amico Chris Evans, ironizzando sulla salute dell’amico gli risponde al Tweet: “Questo figlio di putt**a è forte. Qualcuno ha controllato come sta lo spazzaneve?”.

Ovviamente un divertito Jeremy ha subito controbattuto: “Ti voglio bene fratello. Ho controllato lo spazzaneve: ha bisogno di carburante”.